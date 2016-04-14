Москва, 14 апреля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Трансляцию 14-й ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» начинают в эти минуты телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

В этот раз «Прямая линия» проходит в Гостином дворе в Москве. В ходе традиционной встречи президент РФ ответит на вопросы граждан, касающиеся жизни страны, а также международной обстановки. В зале Гостиного двора находится около пяти тысяч человек, все они могут задавать вопросы Президенту.

К началу «Прямой линии» уже поступило около полутора миллиона звонков с вопросами и примерно столько же SMS. Также есть около 70 тыс. вопросов из соцсети «ВКонтакте» и более 10 тыс. видеообращений. Так же, как и всегда, вопросы Президенту можно задавать в течение всей «Прямой линии».

Напомним, собирать вопросы центр обработки сообщений начал неделю назад, 7 апреля. Обращения поступали по телефонной линии, с помощью SMS-, MMS-сообщений, коротких видероликов. Впервые в этом году помимо записанных заранее через специальное приложение видеовопросов граждане страны через него же осуществят видеозвонок в прямой эфир программы. Кроме того, у пользователей соцсети «ВКонтакте» появилась возможность задать вопрос через созданную для этих целей группу программы в этой сети. Наиболее интересные и актуальные из поступивших вопросов будут заданы Владимиру Путину в ходе прямого эфира. Также глава государства ответит на вопросы гостей, приглашенных в студию программы.