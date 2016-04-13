Нью-Дели, 13 апреля, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Бывшие акционеры ЮКОСа решили поискать российские государственные активы в Индии. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил Тим Осборн — директор гибралтарской фирмы GML, которая представляет интересы бывших акционеров компании, пишет The Moscow Times.

postimees.ee Цистерны с нефтью

Он рассказал, что в один из местных судов в Индии подан первый иск об аресте российских активов в Индии в счет взыскания с России $50 млрд, которые Гаагский арбитраж постановил взыскать с РФ в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

«Будьте уверены, мы направились сюда не только потому, что нам нравится Индия. Мы здесь, поскольку, по нашему мнению, здесь есть значительные активы», — подчеркнул Осборн. По всей вероятности, речь идет от оборонных и ядерных активах, поскольку Россия и Индия заключали крупные сделки в этих сферах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2014 года Гаагский арбитраж вынес решение в пользу трех компаний, представляющий бывших акционеров ЮКОСа, о взыскании с Российской Федерации $50 млрд

Гаагский арбитраж решил, что Россия нарушила обязательства по статье 13 Энергетической хартии, которая защищает иностранные инвестиции в энергетический сектор, запрещая их национализацию и экспроприацию. В судебном решении сказано, что Россия якобы специально обанкротила ЮКОС и завладела его активами.

Иск к Российской Федерации подавали три компании: Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited (суммарно владели 51% акций ЮКОСа) и пенсионный фонд ЮКОСа Veteran Petroleum. Гаагский арбитраж присудил первым двум компенсацию в $39,9 млрд и $1,85 млрд соответственно, а фонду — в $8,2 млрд.

Россия не признает юрисдикцию Гаагского арбитража и решение суда выполнять не собирается. Тогда бывшие акционеры ЮКОСа решили попытаться арестовать российские имущество за рубежом. В ряде стран, в частности во Франции, им это удалось.

С начала июня 2015 г. экс-акционеры ЮКОСа арестовали несколько активов России во Франции. Москва решение суда Парижа на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража обжаловала. Россия просит апелляционный суд приостановить исполнение на время, пока не будет вынесено решение по апелляции. Это решение ожидается в конце 2016-начале 2017 г.