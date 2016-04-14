Москва, 14 апреля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Решение Всемирного Антидопингового Агентства (WADA) внести препараты на основе мельдония в список запрещенных для применения спортсменами не носит политического подтекста. Такое мнение высказал сегодня, 14 апреля, президент РФ в ходе ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Глава государства напомнил, что мельдоний никогда не относился к разряду допинга, поскольку не виляет на спортивные результаты, а только поддерживает сердечную мышцу в хорошем состоянии во время серьезных нагрузок. «Почему-то решили его включить», — выразил недоумение он.

Путин также подчеркнул, что на момент внесения мельдония в разряд допинга WADA не располагало данными о том, как быстро этот препарат выводится из организма, и выразил удовлетворение, что теперь агентство внесло корректировки в свои решения. «Я не думаю, что это решение носило политический подтекст, хотя мельдоний применялся в странах бывшего советского лагеря», — отметил он. Об этом, по мнению президента РФ, свидетельствует то, что WADA скорректировало свою позицию и сейчас рассматривает возможность проведения клинических испытаний, предварительные же данные свидетельствуют, что «у разных людей по-разному».

Вместе с тем, заявил российский президент, последнее решение WADA не дает права российским спортивным организациям почивать на лаврах. Он потребовал улучшить работу с международными организациями и своевременно реагировать на их требования. Также, уверен Путин, важно уделять больше внимания здоровью спортсменов, «чтобы болельщики получали удовольствие от честной борьбы».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Всемирное антидопинговое агентство признало, что ситуация с применением мельдония стала беспрецедентной. С тех пор как мельдоний вошел в список запрещенных веществ, было 172 положительных допинг-пробы от спортсменов из различных стран и видов спорта. Содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта этого года, является отныне допустимым показателем.

Прямая линия с главой государства проходит в четырнадцатый раз. В 2015 году был установлен рекорд по количеству заданных жителями России вопросов, всего их поступило порядка 3,25 миллионов. Граждан интересовали вопросы здравоохранения, жилья, заработных плат коррупции и т.д. За 3 часа и 57 минут прямого эфира Владимир Путин ответил на 69 вопросов.