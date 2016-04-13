Вашингтон, 13 апреля, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 приближался к американскому эсминцу «Дональд Кук» в Балтийском море. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

wartools.ru Российский фронтовой бомбардировщик Су-24

Сообщается, что 12 апреля вечером российский боевой самолет якобы дважды приближался к эсминцу ВМС США «Дональд Кук», который находился в международных водах в акватории Балтийского моря.

Также уточняется, что такой же инцидент произошел 10 апреля, но «на более приемлемом расстоянии».

Источник в Пентагоне утверждает, что российский самолет совершал маневр «заход на атаку с бреющего полета» вблизи американского эсминца.

Минобороны РФ пока никак не прокомментировало данную информацию.

Известно, что «Дональд Кук», оснащенный противоракетной системой «Иджис», находился в Балтийском море, где участвовал в совместных с партнёрами по НАТО учениях.