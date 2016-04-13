Рига, 13 апреля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Комментируя результаты референдума в Нидерландах, когда избиратели с убедительным перевесом голосов отклонили договор об ассоциации Евросоюза с Украиной, экономический аналитик и глава Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс подверг критике руководство Латвии, о чем написал на страницах газеты в NRA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В частности, Пайдерс заявил о том, что если бы подобный референдум прошел в Латвии, то большинство коалиции наплевало бы на его результаты, а тысячи комментаторов обвинили бы во всем кремлевскую пропаганду: «Это уже было, когда 80% жителей возразило против участия Латвии в иракской войне, а латвийская элита была в первых рядах ее разжигателей. Латвия была втянута в войну с фальсифицированным поводом, в результате которой безопасность в регионе только ухудшилась… В Латвии такой результат референдума (если бы референдум вообще разрешили) был бы подан как проявление веры активных и необразованных людей российским каналам пропаганды. Так проще всего. Как только кто-то откроет рот, чтобы критиковать глупость властей, сразу надо публично объявить, что это зомбированный агент Путина, и проблему можно замести под коврик, да там и забыть на долгие годы».

По мнению Пайдерса, несмотря на попытку использовать в качестве «аргумента» в пользу ассоциации с Украиной «сбитый пророссийскими силами» малазийский самолет (более сотни из погибших пассажиров были гражданами Нидерландов), избиратели, имеющие доступ к альтернативной информации, не отреагировали на излюбленный в Латвии прием.

«Потому что, в отличие от латвийского информационного пространства, где результаты следствия по сбитому малайзийскому самолету отражаются очень выборочно, в голландском информационном пространстве рассматривались и те моменты, которые у нас замолчали. Независимо от того, какую форму носили те, кто выпустили ракету, именно Украина указала маршрут, позволила незащищенному гражданскому самолету лететь через территорию, охваченную войной, где уже были сбиты несколько военных самолетов, соврав авиакомпании, что маршрут безопасен», — подчеркнул Пайдерс.

В заключении глава Союза журналистов констатировал «скатывание Латвии к тоталитаризму», осуществляемому в интересах «коррумпированной политической элиты».

«Латвийская политическая элита шаг за шагом ликвидирует демократические ценности. В Латвии референдумы и прямые демократические формы замещаются тоталитарной системой штрафов и запретов. Референдум в Нидерландах хорошо показал, почему латвийская правящая коалиция так боится демократии. Если референдумы фактически запрещены, то политическая элита может делать со страной все, что пожелает. Может снизить ресурсы медицине и образованию, чтобы разделить их в политических коррупционных закупках. Может согласиться с быстрой федерализацией ЕС и снести все национальные границы, вопреки настрою большинства жителей», — подытожил эксперт.