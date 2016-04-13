Вильнюс, 13 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Процесс принятия новой социальной модели в Литве, начавшийся 12 апреля в парламенте с поправок к Трудовому кодексу, неаккуратный, так как члены правительства якобы не демонстрируют твердую волю поддержать представляемые законопроекты, считает член оппозиционной парламентской фракции консерваторов Юргис Разма, сообщает сегодня, 13 апреля, корреспондент ИА REGNUM.

Эдвард Мунк. Рабочие на ути домой. 1915

По его словам, премьер Альгирдас Буткявичюс надеялся, что в Сейме будет принят правительственный вариант поправок к Трудовому кодексу, однако парламентарии их скорректировали. «Приближающиеся выборы — осложняющий фактор. Но и без этого, думаю, по тому, как все было организовано, этого хаоса хватило бы. Когда у правительства нет четкой политической воли, и оно не пытается ее защищать, то и начинаются эти проблемы — в нормальном демократическом государстве при представлении такого проект стоял бы не если не премьер, то хотя бы министр социальной защиты и четко защищал бы главные позиции», — сказал Разма.

Напомним, новый Трудовой кодекс, названный парламентариями главной работой этого срока полномочий, окажет влияние на более чем миллион жителей Литвы — он кардинально меняет трудовые отношения, по словам критиков, в пользу работодателей.