Брянск, 13 апреля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Жительницы Новозыбкова (Брянская область) записали обращение к президенту РФ Владимиру Путина и отправили его в качестве вопроса на «прямую линию», которая пройдет 14 марта. Как сообщает «Брянская улица», в обращении женщины просят наложить мораторий на вступление в силу нескольких статей федерального закона №388, согласно которым урезали декретные «чернобыльские» выплаты.

Dustin Hammond Памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти (фрагмент)

При этом матери называют закон «антинародным» и сетуют на высокий уровень радиации и низкий уровень жизни.

«Вы наша последняя надежда. Мы уже выходили на пикеты, обращались в профильные министерства, депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федераций. Никто этим вопросом не занимается, дают только отписки. Помогите нам, пожалуйста», — цитирует издание обращение.

ИА REGNUM напоминает, что ранее было принято постановление правительства РФ, согласно которому несколько поселений Брянской области перестали быть территорией, загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Жители региона пытались обжаловать это постановление — было подано 54 заявления в Верховный суд РФ. Однако суд признал документ законным.

«Прямая линия» с Путиным пройдет 14 апреля. Сейчас поступило более 380,8 тысячи вопросов.