Москва, 14 апреля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос главы Фонда помощи детям, страдающим аутизмом, Авдотьи Смирновой об инклюзивном образовании, заявил, что государство должно продвигать идеи инклюзивного образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам Смирновой, на уровне школ и детских садов в большинстве регионов родители детей с аутизмом получают отказ по разным причинам. «Что нужно сделать, чтобы закон об образовании заработал в части инклюзии?» — спросила Смирнова.

«Общество не готово к полной инклюзии в образовании», — сказал Владимир Путин. ПО его мнению, закон об образовании не работает именно в этой части. «Государство должно поддерживать тех, кто занимается этим вопросом, и продвигать идеи инклюзивного образования», — заключил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешняя «Прямая линия» с Владимиром Путиным — 14-я по счёту. В 2015 году президент страны в прямом эфире отвечал на вопросы почти 4 часа, тогда посмотрели прямую линию более 8 млн человек.

В прошлом году был побит рекорд по числу поступивших вопросов — свыше 3 млн. Напомним, самым коротким стал разговор 2001 года, когда глава государства общался с жителями 2 часа 20 минут.

Чаще всего жители страны задают вопросы социально-экономического характера и касающиеся ЖКХ. В этом году, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большую тревогу у населения вызывает рост цен и невыплата заработной платы.