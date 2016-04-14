Москва, 14 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Астраханцы просят президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль ситуацию с маловодьем и судоходством в Волго-Камском бассейне, а также отрегулировать систему гидротехнических сооружений. С такой просьбой от лица жителей региона в ходе сегодняшней «Прямой линии» с главой государства обратился представитель депутатского корпуса Астраханской области, депутат Госдумы РФ Леонид Огуль, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Вопрос на тему экологии стал особо актуальным в преддверии Года экологии, которым объявлен 2017 год. Депутат поделился с президентом беспокойством о сложившейся ситуации на Нижней Волге. «Гидротехнические сооружения не отрегулированы, не отрегулирована подача воды, и от этого страдают волжане», — сказал депутат, отметив, что в регионе в настоящее время идет сбор подписей на имя главы государства с просьбой вмешаться в ситуацию. Уже собрано более 50 тыс. подписей. По его словам, этот вопрос сейчас стоит даже острее, чем вопросы ЖКХ.

Владимир Путин, в свою очередь, согласился с тем, что проблема есть: «Она требует внимания и со стороны федеральных властей, и со стороны региональных властей».

«Надо чистить русла рек. Надо внимательно относиться к гидросооружениям», — считает президент, отмечая, что проблемы не решаются годами, если не сказать десятилетиями.

При этом, по словам главы государства, в дельте Волги много прекрасной, совершенно необычной фауны. «Это отдельный мир и требует повышенного внимания», — заключил Путин.

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Напомним, депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль («Единая Россия») в конце февраля попросил главу правительства РФ Дмитрия Медведева взять на контроль ситуацию с деятельностью «РусГидро» во время весеннего паводка на Нижней Волге. По его словам, высокие зимние сбросы воды с плотин Волжских ГЭС, учитывающие лишь экономические интересы энергетиков, приводят к тому, что весной нет воды, необходимой для нереста рыбы, что пагубно сказывается на экологии и народном хозяйстве. Огуль предлагает более четко регулировать управление плотинами, а также рассмотреть вопрос о материальной ответственности управленцев, чьи решения приводят к гибели тысяч тонн рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Владимир Путин проводит ставшую уже традиционной прямую линию, в ход которой отвечает на вопросы россиян. В 2016 году прямая линия проводится уже в 14 раз. Вопросы президенту поступают из всех регионов России.

В 2015 году в ходе прямой линии за 4 часа президент РФ успел ответить на 74 вопроса.