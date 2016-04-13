Санкт-Петербург, 13 апреля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга заявил о необходимости тесной координации градостроительной политики с соседней Ленинградской областью в рамках Петербургской агломерации, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Выступая 13 апреля с отчетом перед Законодательным собранием, Георгий Полтавченко напомнил, что городским властям ранее удалось не допустить появления «каменного леса» из высотных новостроек вокруг исторического центра. Однако такой «лес», по словам Полтавченко, теперь появился по границам города.

Как отмечает губернатор, инфраструктура периферийных районов Петербурга не была рассчитана на такую нагрузку со стороны примыкающей к городу территории Ленобласти, где развернулось высотное строительство. В связи с этим Петербургу и Ленобласти необходимо перейти от координации действий к ежедневной совместной работе.

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«Всерьез обсуждать будущее города вне Санкт-Петербургской агломерации «сегодня не имеет смысла», — считает Полтавченко.

«Мы приступаем к разработке Концепции совместного градостроительного развития двух субъектов. И новый Генплан будет верстаться уже с учетом концепции Санкт-Петербургской агломерации», — сказал губернатор Петербурга.