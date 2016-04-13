Рим, 13 апреля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Комиссия ЕС рассматривает возможность ввода виз для всех граждан США, въезжающих на территорию ЕС. Об этом 12 апреля, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на свои источники в Европарламенте. В соответствии с требованиями европейских стандартов данная мера будет ответом на дискриминацию, которую Соединенные Штаты продолжают применять к некоторым европейским гражданам, по отношению к которым не признают право на так называемую программу visa waiver, которая позволяет находиться на территории США до трех месяцев без визы. Так, для посещения США визу (даже на короткий период) должны запрашивать граждане Польши, Хорватии, Кипра, Болгарии и Румынии.

bankir.ru Visa

Такая разница в обращении с гражданами ЕС является недопустимой для Брюсселя, протест исходит, прежде всего, от вышеупомянутых государств. Правила ЕС о визовом режиме дают право Комиссии приостановить программу безвизового режима для тех стран, которые не предоставляют подобную услугу для самих же граждан ЕС. 12 апреля Комиссия ЕС обратилась к правительствам стран — членов ЕС озвучить свою позицию по этому вопросу и представить ее в Брюссель до 12 июля, чтобы выработать совместные действия, не исключающие возможность приостановки программы безвизового режима, в случае если США не согласятся применять безвизовый режим для всех 28 стран ЕС.

Данная проблема затрагивает не только США, но и Канаду, которая по-прежнему требует визы для граждан Румынии и Болгарии.