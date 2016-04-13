Москва, 13 апреля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В России для семьи из трёх человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни» нужно 45−60 тысяч рублей в месяц. Так считают 27% опрошенных. 29% уверены, что нужно 60−90 тысяч рублей. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

http://romir.ru Сколько денег в месяц нужно семье из трех человек, проживающих в их населенном пункте, чтобы жить нормально?

Таким образом, более половины граждан РФ (56%) готовы довольствоваться семейным бюджетом в диапазоне от 45 до 90 тысяч рублей. Почти пятая часть российских семей (18%) готова уложиться в 20−45 тысяч рублей. А каждый четвертый (26%) опрошенный считает, что для «нормальной» жизни в его населенном пункте семье из трех человек нужно не менее 90−120 тысяч рублей и более.

В 2016 году средний размер желаемых доходов жителей России достиг показателя в 72 тыс. 700 рублей, что всего на 5,5% больше, чем годом ранее. Это значит, что граждане увеличили свои материальные притязания меньше чем на размер годовой инфляции (12,9%).

Второй год подряд материальные запросы женщин оказываются немного скромнее экономических пожеланий мужчин. Этот факт еще раз доказывает, что в трудные времена женщины легче встают на путь экономии и оптимизации.

Жители мегаполисов предъявляют более высокие запросы по доходам для «нормальной жизни». В этом году жители миллионников запросили минимум 87 тыс. 600 рублей. А наиболее умеренные пожелания по уровню дохода высказали жители крупных городов с населением от 500 тысяч до миллиона (63 тыс. 700 руб.), уступив даже жителям сельской местности (65 тыс. 900 руб.).

Во всероссийском опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.