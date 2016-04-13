Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Активисты отделения Общероссийского народного фронта в Ростовской области вновь провели рейд по многоэтажным домам, прошедшим процедуру капитального ремонта. Как оказалось, не все собственники квартир остались довольны результатам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «фронтовиков» 13 апреля.

onf.ru В Ростове-на-Дону «экзамен» у фронтовиков прошли не все дома

Инспекции подверглись 55 многоэтажек в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новошахтинске и Гуково. В целом жильцы качеством проделанной работы удовлетворены, но есть случаи, когда после капремонта состояние домов только ухудшилось.

Так, при проведении работ по капремонту на трёх объектах в центре донской столицы не было учтено мнение собственников жилья. Многоэтажки по улице Семашко из так называемого «старого фонда» вызвали у «фронтовиков» опасения.

«В программу ремонта этих объектов включили типовые работы, обязательные при подготовке к ЧМ-2018: замену кровли, обновление фасада дома и сетей. Фонд капремонта региона браво отчитался о завершении капремонта, хотя жильцы подписали акт выполненных работ с замечаниями на двух листах, ни одно из которых не было устранено. По факту сейчас в одном из домов деревянные перекрытия возрастом более 120 лет, которые расходятся под ногами», — сделал вывод руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Максим Галкин.

По словам жильцов дома, несмотря на новую кровлю, течь при каждом дожде продолжается, а система канализации нагрузку не выдержала и затопила подвал.

Виной таким некачественным работам — несколько заказчиков, так как средства на ремонт поступают по разным программам, а сами работы осуществляют разные подрядчики. Активисты регионального отделения ОНФ постараются сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности тех, кто отвечает за проведение капремонта.

Напомним, что в ноябре прошлого года «фронтовики» уже становились свидетелями того, что реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов не обходится без проблем. Так, подрядные организации не успевали завершить заявленные работы в срок, а также лишали жильцов тепла.

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