Москва, 13 апреля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают рост на новостях о согласовании позиций по соглашению о заморозке уровня добычи нефти между РФ и Саудовской Аравией, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

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Котировки нефти марки Brent с поставкой в июне к 8:01 мск выросли на 3,493% до $44,38 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени подорожали до $41,73 за баррель (+3,238%).

Днем ранее нефтяные фьючерсы обновили максимумы с начала года: Brent торговалась по $44,75 за баррель, WTI — по $42,17 за баррель.