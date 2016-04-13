Вашингтон, 13 апреля, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Целью так называемого «плана Б» ЦРУ и спецслужб стран — союзников Вашингтона на случай срыва перемирия в Сирии является поставка сирийской оппозиции средств ПВО, в том числе зенитных орудий, пишет Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

По данным издания, подготовка плана по снабжению оппозиции более серьезным вооружением обсуждалась на встрече глав разведок стран Ближнего Востока накануне начала действия режима прекращения огня 27 февраля и в ходе дальнейших контактов разведок. В числе стран — участников договоренности — Саудовская Аравия и Турция.

Предварительные гарантии от ЦРУ получены, однако список конкретных систем Вашингтон еще не утвердил. Вооружение будет поставляться только отрядам, «прошедшим проверку», оно поможет им «осуществлять атаки против авиации сирийского режима и его артиллерийских позиций».

Напомним, Wall Street Journal сообщило о существовании «плана Б» в феврале 2016 года. Тогда речь также шла о первых контурах плана на случай срыва перемирия в Сирии. В числе мер упоминались разведывательная поддержка «умеренной оппозиции» на сирийской территории, а также введение новых ограничительных мер в отношении России.

2 февраля президентам России и США после раунда закрытых телефонных переговоров удалось достичь договоренностей по Сирии. По соглашению, с 27 февраля в стране должны были быть прекращены любые боевые действия. Договор не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра».