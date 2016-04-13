Лос-Анджелес, США, 13 апреля, 2016, 05:30 — ИА Регнум. Окружной суд Лос-Анджелеса назначил дату судебного разбирательства по иску музыкантов американской группы Spirit, обвинивших своих коллег из группы Led Zeppelin в плагиате в композиции Stairway to Heaven. Участники британского коллектива Джимми Пейдж и Роберт Плант должны будут предстать перед властями 10 мая, передаёт The Guardian.

piratemedia.net Кресло судьи

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат истцов утверждает, что Stairway to Heaven похожа на композицию Taurus группы Spirit, написанную в 1968 году. Он также указывает на то, что Джимми Пейдж во многих интервью говорил, что вдохновлялся музыкой Spirit.

Участники Led Zeppelin ранее уже были допрошены по отдельности в суде Лос-Анджелеса в рамках досудебного расследования. Музыканты и звукозаписывающая компания Warner Music отрицают обвинения в плагиате и настаивают, что композиция была написана Плантом и Пейджем самостоятельно в 1971 году. Музыканты также отмечают, что в обеих композициях использована расхожая последовательность аккордов, на которой строится немалое количество песен.

Судья Гари Клаузнер ранее уже согласился с тем, что две композиции звучат схоже. Вместе с тем точка в споре должна быть поставлена на предстоящем судебном процессе.