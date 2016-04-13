Музыканты Led Zeppelin предстанут перед судом по делу о плагиате 10 мая
Лос-Анджелес, США, 13 апреля, 2016, 05:30 — ИА Регнум. Окружной суд Лос-Анджелеса назначил дату судебного разбирательства по иску музыкантов американской группы Spirit, обвинивших своих коллег из группы Led Zeppelin в плагиате в композиции Stairway to Heaven. Участники британского коллектива Джимми Пейдж и Роберт Плант должны будут предстать перед властями 10 мая, передаёт The Guardian.
Как сообщало ИА REGNUM, адвокат истцов утверждает, что Stairway to Heaven похожа на композицию Taurus группы Spirit, написанную в 1968 году. Он также указывает на то, что Джимми Пейдж во многих интервью говорил, что вдохновлялся музыкой Spirit.
Участники Led Zeppelin ранее уже были допрошены по отдельности в суде Лос-Анджелеса в рамках досудебного расследования. Музыканты и звукозаписывающая компания Warner Music отрицают обвинения в плагиате и настаивают, что композиция была написана Плантом и Пейджем самостоятельно в 1971 году. Музыканты также отмечают, что в обеих композициях использована расхожая последовательность аккордов, на которой строится немалое количество песен.
Судья Гари Клаузнер ранее уже согласился с тем, что две композиции звучат схоже. Вместе с тем точка в споре должна быть поставлена на предстоящем судебном процессе.