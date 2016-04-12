Минск, 13 апреля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Китай помог Белоруссии вооружить свою армию ракетным оружием. Об этом 12 апреля заявил Александр Лукашенко во время посещения комплекса управления Национальной системы спутниковой связи и вещания в деревне Станьково Дзержинского района Минской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Выступая перед сотрудниками комплекса, Лукашенко обратился к теме производства в Белоруссии ракетного вооружения, заявив, что именно оно позволит поразить противника за сотни километров и затянуть время сопротивления в случае внешней агрессии. По словам руководителя постсоветской республики, танки и самолёты позволят белорусской армии продержаться часы, тогда как сам факт наличия ракетного оружия может отбить охоту к вторжению.

Китай помог создать в Белоруссии производство ракетного оружия, сообщил Лукашенко. По его словам, за короткий срок Белоруссия так продвинулась в производстве данного типа вооружений, что теперь китайцы не прочь приобрести кое-что в постсоветской республике. КНР также готова приобретать в РБ товары и услуги космической отрасли, хотя именно в Китае был создан ныне летающий в космосе белорусский спутник и специалисты белорусского ЦУП также прошли обучение в Поднебесной.

Заявление Лукашенко выглядело не совсем уместно и, видимо, должно отвести подозрения от новых украинских друзей и партнёров официального Минска, вынужденных продавать всё, что продаётся, но только не в Россию. Среди первоочередных задач, которые решили новые власти Украины, — разрыв отношений украинских и российских предприятий ВПК. Именно тогда Лукашенко предложил свои посреднические услуги, предложив площадки белорусского ВПК для сборки оружия и военной техники оборонщикам Украины и Белоруссии.

Белоруссия является заметным игроком на рынке вооружений, но торгует преимущественно складскими запасами Советской армии. Из собственных разработок Белоруссия может предложить оптику и системы связи — их она успешно поставляла на Украину и даже пыталась наладить совместное производство противотанковых комплексов. Однако белорусские предприятия не производили ракетных двигателей — такие технологии были в России и на Украине, и до 2014 года ни Москва, ни Киев не спешили ими делиться с белорусскими коллегами.

О ракетном оружии в последнее время Лукашенко вспоминает часто. Миф о боеспособности относительно небольшой и не самым лучшим образом вооружённой белоруской армии старательно тиражируют государственные СМИ. Сами белорусские военные в частных беседах признаются, что в одиночку выстоять при вторжении с Запада или Востока они не смогут и недели. Впрочем, и саму возможность вторжения в краткосрочной перспективе они не рассматривают всерьёз, не находя для этого веских оснований.

В свою очередь белорусские политологи считают, что милитаристская риторика, «многовекторные» кивания то на Брюссель, то на Москву, то на «дальнюю дугу» выглядят как отвлечение внимания белорусского обывателя от социально-экономического кризиса, продолжившегося в 2016 году и сопровождающегося такими «временными трудностями и неурядицами, как рост цен и тарифов, безработицы и эксплуатации за гораздо меньшие деньги. Экономисты же указывают на отсутствие хороших новостей и напоминают о поговорке «цыплят по осени считают» — мол, посмотрим, сколько предприятий доживёт до начала IV квартала.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Александр Лукашенко, посещая ОАО «Минский автомобильный завод», заявил, что Вооружённые силы Белоруссии готовы нанести потенциальному агрессору «неприемлемый ущерб», и с этой целью не только советскую «технику ремонтировали», но даже «начали ракеты строить». При этом он указал на необходимость защищаться от бандитов с Украины.

Также напомним, 3 ноября 2015 года Александр Лукашенко посетил РПУП «Завод точной электромеханики» (Минская область) и заслушал доклад о создании в Белоруссии военной ракетной техники. Лукашенко похвалил РСЗО «Полонез», прошедшую испытания в Китае, и в очередной раз напомнил о своём распоряжении «создавать более современную ракетную технику». Председатель Госкомвоенпрома Сергей Гурулев доложил об испытаниях ракетных двигателей и работе над созданием ракетной системы залпового огня с дальностью поражения до 200 км. Лукашенко поставил задачу «создавать более современную ракетную технику», не забывая о важности продления ресурса уже имеющегося ракетного вооружения — «ракет малой, средней, маленькой дальности, для «Градов» и так далее, для самолётов, управляемых, неуправляемых — которые раньше на свалку выбрасывали, да ещё за какие деньги утилизировали!»

Стоит отметить, что Белоруссия закупает ракеты в Китае, и ими оснащаются «Полонезы», поступающие на вооружение белорусской армии. В свою очередь КНР собирается использовать белоруские разработки шасси для ракетных установок залпового огня — их производит «Минский завод колёсных тягачей» (МЗКТ), так и не ставший частью ВПК РФ.