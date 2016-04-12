Екатеринбург, 12 апреля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по случаю 55-й годовщины первого полёта человека в космос состоялись праздничные мероприятия в Историческом сквере города. В торжествах приняли участие несколько тысяч человек, в том числе школьники, студенты и ветераны. Празднование Дня космонавтики началось в 11 часов с большой концертной программы, которую представили городские творческие коллективы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников апреля Екатеринбург 031

На большой сцене выступали детские танцевальные коллективы, а также исполнялись песни. В первых почётных рядах разместились ветераны Ленинского района города. В мероприятиях приняло участие более десятка школьников, для которых были организованы выставки, аттракционы и конкурсы. В частности ребята выполняли квесты, рисовали мелом на асфальте, стреляли в тире из лука и винтовки, а также играли в «космический» волейбол. По итогам соревнований ведущий назвал номера школ победителей.

Ровно в 12 часов в Историческом сквере было запущено в небо 12 ракет. Символическое мероприятие подготовили участники молодёжного авиамодельного клуба города Екатеринбурга. Подобная акция проходит в городе ежегодно, а её организаторами является Ассоциация космонавтики России.

Руководитель Ассоциации космонавтики Наталья Терещенко во время своей праздничной речи сообщила, что корпус первого искусственного спутника земли изготавливался на заводе «Уралмаш», а электронная начинка была произведена на ещё одном предприятии города — НПО Автоматики. По её словам, выяснить это удалось только спустя долгие годы, когда были рассекречены некоторые документы, и удалось по номерам деталей первого спутника установить производителя.

Далее ветераны отправились в Уральский государственный колледж им. Ползунова. Им была представлена размещённая в учебном заведении выставка «Космическая слава Свердловска», подготовленная Ассоциацией космонавтики России и свердловским отделением движения «Суть времени». После чего в столовой колледжа ветеранов ждал праздничный банкет.

Тем временем, концертные мероприятия в Историческом сквере продолжались. Закончились они в 14:00 по местному времени, когда в рамках всероссийского флешмоба «Подними голову!», в небо над Екатеринбургом было запущено несколько тысяч воздушных шаров с изображением советского космонавта Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961 года совершил первый в мире полёт вокруг Земли.