Бишкек, 11 апреля, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял отставку премьер-министра Темира Сариева и подписал указ о его освобождении от должности главы Кабинета министров республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

kloop.kg Дом правительства Киргизии

Также, в соответствии с киргизским законодательством, вслед за премьер-министром в отставку было отправлено правительство Киргизии. «Лицам, занимавшим должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжить исполнение обязанностей членов правительства Киргизской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Кабинета министров. Указ вступает в силу с момента подписания», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2016 года премьер-министр Киргизии Темир Сариев, выступая на внеочередном заседании правительства, заявил о том, что подал заявление об уходе с занимаемого поста.

Ранее временная депутатская комиссия, осуществляющая расследование коррупционного скандала, связанного с тендером по реконструкции автомобильной трассы Балыкчи — Корумду, представила информацию о выявленных нарушениях, допущенных премьер-министром Темиром Сариевым, его окружением и руководством Министерства транспорта и коммуникаций республики при проведении вышеназванного конкурса.