Москва, 11 апреля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. XXIII фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» откроется в Москве 15 апреля. Ежегодный форум для молодых кинематографистов представляет собой конкурс игрового, документального, анимационного кино, а также обширную образовательную программу. Церемония открытия фестиваля состоится в Доме кино, фильмом открытия станет комедийная драма «Охрана» режиссёра Александра Прошкина.

centerfest.ru XXIII фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

«Главная цель киносмотра — учредить премию для молодых кинематографистов, чтобы помочь им в реализации своих первых проектов. Фестиваль был организован 23 года назад, в 1993 году, в трудный период для кинематографа, когда хотелось сделать хоть что-то, чтобы поддержать начинающих талантливых авторов», — рассказывает продюсер фестиваля «Святая Анна» Оксана Михеева в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

В этом году в конкурсной программе «Святой Анны» принимают участие 444 картины режиссёров из России, а также киношкол стран СНГ, Европы и Америки. Фильмы поборются за призы в десяти номинациях, основными из которых являются: игровое, неигровое и анимационное кино.

Работы студентов будет оценивать жюри, в состав которого вошли режиссер Александр Прошкин, режиссер анимации Константин Бронзит, актер Егор Корешков, сценарист Олег Маловичко, кинокритик Лариса Малюкова, режиссер документальных фильмов, художник Евгений Митта и продюсер Сергей Сельянов.

Помимо киноконкурса, фестиваль традиционно проводит широкую образовательную программу, включающую мастер-классы от известных кинематографистов, семинары, питчинги, творческие встречи с деятелями искусства, выставки изобразительных, графических и фоторабот, и многое другое.

«Самыми ожидаемыми событиями внеконкурсной программы станут мастер-класс Валерия Тодоровского, которого мы ждали несколько лет, но по ряду обстоятельств он сможет выступить у нас только сейчас. Не менее ожидаемым будет приезд оператора Максима Осадчего, которого обычно тоже очень трудно застать не за работой. Кроме того, мы очень ждём мастер-класс нынешнего номинанта на «Оскар» мультипликатора Константина Бронзита», — комментирует Оксана Михеева.

Для многих молодых режиссёров фестиваль «Святая Анна» — уникальный шанс впервые показать свои работы широкой публике и войти в мир большого кино. В рамках смотра организованы неформальные мероприятия, где начинающие кинематографисты имеют возможность познакомиться и завести полезные контакты. «В этом году мы первые проводим большую вечеринку в кафе «Дом 12» на Мансуровском переулке, в месте, где кинематографисты часто проводят свой досуг. Там мы организуем специальный показ из 12 короткометражных картин до 12 минут, и вечеринку для всех участников фестиваля», — сообщает продюсер.

Церемония закрытия XXIII фестиваля «Святая Анна» и награждение победителей состоятся в Доме кино 22 апреля.