Брюссель, 11 апреля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Болгария и Румыния исполнили все требования для присоединения к Шенгенской зоне, которые выдвигались перед этими странами Брюсселем, заявила официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева на пресс-конференции 11 апреля в Брюсселе.

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«По нашему мнению, Болгария и Румыния прошли квалификацию для присоединения к Шенгенской зоне. Теперь страны-члены должны принять единодушное решение», — приводит слова представителя Еврокомиссии болгарское агентство БГНЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о перспективах и сроках вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону уже неоднократно откладывался на протяжении последних лет. Присоединению двух стран к соглашению противится целый ряд стран-членов ЕС, в то время как по данному вопросу необходимо единогласное одобрение. Отказ мотивировался, в частности, недостаточно эффективной борьбой с коррупцией и организованной преступностью в этих странах.

На фоне тщетных усилий по присоединению к соглашению власти Болгарии неоднократно выступали с критикой стран Шенгенской зоны. Так, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ранее заявлял, что шенгенская информационная система сегодня на практике не работает.

«Страны, которые состоят в Шенгене, в особенности Греция, не исполняют своих обязательств по договору. Не говоря уже о странах, как Австрия, Германия, Венгрия, через которые поток беженцев проходит таким образом, который даже не описывается в Шенгенском соглашении», — заявлял Борисов, отмечая при этом, что Болгария, являясь лишь кандидатом на присоединение к договору, гораздо лучше охраняет свои государственные границы, чем страны-члены Шенгена.

Напомним, членами Шенгенской зоны на сегодняшний день являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия являются кандидатами.