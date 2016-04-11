Рим, 11 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Найдены живые потомки семьи великого гения Леонардо да Винчи. Это заявление было сделано искусствоведом, экспертом творчества да Винчи Алессандро Вецциози, директором Музея Леонардо да Винчи. Об этом 11 апреля сообщает информагентство ANSA. По случаю такого события во Флоренции 14 апреля пройдет конференция «Леонардо живет», на которой будут присутствовать некоторые из потомков итальянского гения. Историк Агнес Сабато и Алессандро Вецциози представят результаты междисциплинарных исследований по поиску предков Леонардо и прямых потомков до сегодняшнего дня. Исследования продолжались 43 года, целью исследования, следы которого терялись во Франции и Испании, было восстановление генеалогии Леонардо, изучение мест жизни и захоронения его предков и прямых потомков по его отцу. В ходе поисков были выявлены различные места захоронений членов семьи, о которых не знали сами потомки. Историк Алессандро Вецциози также отметил, что целью его следующего исследования будет попытка восстановления ДНК Леонардо да Винчи.