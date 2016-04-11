Осло, 11 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Система обороны Норвегии недостаточна и неадекватна текущей ситуации: страна напрасно надеется на мощь НАТО, не укрепляет собственную обороноспособность и тратит силы и средства на участие в международных военных операциях. К такому выводу пришли норвежские военные эксперты, подготовив и представив министру обороны Ине Эриксен Сёрейде специальный доклад, сообщает сегодня, 11 апреля, издание Newsinenglish.no.

Цитата из к/ф «Викинги». Реж. Ричард Флейшер. 1958. США Корабль викингов атакует

Обязательства в рамках НАТО, участие в международных учениях и постоянное присутствие в Арктике наносят ущерб учениям собственным, внутригосударственным, считает один из авторов доклада адмирал Хакон Брун-Хансен. Он также заявляет, что оборона Норвегии слишком дорогостояща и ориентирована на потребности Североатлантического альянса. Между тем, нестабильность, спровоцированная конфликтом на Украине, рост террористических угроз требуют большей готовности реагировать именно внутри страны.

Хакон Брун-Хансен в докладе констатирует: вся обороноспособность Норвегии сводится к так называемой «первой линии обороны». Страна сможет только сдержать натиск захватчиков, при условии что в скором времени к ней на помощь придут союзники. В течение трех дней в стране должны появиться воздушные силы альянса, однако сухопутных войск придется ждать значительно дольше. Как подсчитали норвежские СМИ, несколько недель понадобится, чтобы солдаты альянса оказались в Норвегии, и до двух месяцев, чтобы их контингент оказался достаточным.

Экспертный доклад был обнародован в разгар правительственных дискуссий вокруг будущего обороны королевства. Ранее военное министерство подготовило свой долгосрочный план, детали которого, однако, пока не поясняются. К обсуждению вопроса подключились также представители муниципальной власти: руководство южных регионов призывает правительство укреплять обороноспособность и там, выделяя бюджетные средства и развивая тем самым местную экономику.

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