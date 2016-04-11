Воронеж, 11 апреля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В Воронеже, наконец, объявлено об окончании отопительного сезона — с 12 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, «в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и постановлением администрации города в связи с повышением температуры наружного воздуха отопительный период 2015—2016 годов по объектам теплоснабжения завершается 12 апреля».

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Вместе с тем, согласно постановлению мэрии, «руководители учреждений социальной сферы городского округа в случае понижения температуры наружного воздуха обязаны обеспечить поддержание оптимального температурного режима в учреждениях».

Постановление об окончании отопительного сезона, говорится в сообщении администрации города, доведено до сведения обслуживающих и теплоснабжающих организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, повышение температуры наружного воздуха в Воронеже до +17 было зафиксировано еще 6 апреля, и в последующие дни температура только росла. На выходных, например, потеплело до +23 градусов. Однако объявлять об окончании отопительного сезона городские власти не спешили, заверяя, что среднесуточная температура не достигла необходимых по закону +8 градусов в течение пяти дней.

В квартирах и офисах температура достигает сейчас +28…35 градусов. Как следствие — головные боли, плохое самочувствие. Не говоря уже о том, что отапливание улиц родного города воронежцам обойдется в круглую сумму.