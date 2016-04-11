Москва, 11 апреля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Журналисты французской Le Monde и швейцарской Le Matin Dimanche, работающие с «архивом», подробно рассказали о схеме вывода средств, полученных Александром Чистяковым от Елены Батуриной мошенническим, как утверждается в ее иске, образом, под предлогом реализации девелоперского проекта в Марокко. Краткое упоминание данной схемы затем распространили почти все ведущие СМИ мира.

Евгений Начитов Елена Батурина

Сумма соответствующих займов, предоставленных предпринимательницей в 2008 — 2009 гг,. составила порядка 100 млн евро. «Когда невыполнение партнером — Александром Чистяковым — своих обязательств в рамках данного проекта стало очевидным, Елена Батурина подала к нему иск об обмане и мошенничестве. Дело в настоящее время рассматривает Высокий суд Лондона, и после разбирательств, в ходе которых Чистяков безуспешно пытался добиться переноса иска в российскую юрисдикцию, судебная тяжба наконец перешла в стадию рассмотрения дела по существу», — ранее сообщали в пресс-службе предпринимательницы.

В иске Батуриной указывается, что основная часть ее средств так и не была направлена А. Чистяковым на цели реализации проекта. Расследование европейских СМИ позволило установить, что порядка 13 млн. евро из этих средств были направлены бывшим партнером Батуриной на счета трех офшорных компаний, зарегистрированных Mossack Fonseca. Журналисты установили, что эти фирмы управлялись одной и той же компанией-провайдером, зарегистрированной в Женеве. Одна из трех компаний — Joyton International SA — упоминается в досье также и в связи с «подозрительными» документами, использованными для дальнейшего сокрытия на счетах еще двух компаний — на этот раз кипрских — уже выведенных Чистяковым 5 млн. евро. Журналисты отмечают тот факт, что все документы, от лица как компании Joyton, так и получателей средств, подписывались сотрудницами одной и той же женевской компании-провайдера.

Вскрытие схемы несанкционированного вывода средств, предоставленных Батуриной для проекта в Марокко, несомненно, станет дополнительным доводом в пользу предпринимательницы в суде, уверены ее адвокаты. Представитель Батуриной Геннадий Теребков подтвердил: «Адвокаты Елены Батуриной неоднократно заявляли о несанкционированном выводе средств, предоставленных Еленой Батуриной для финансирования девелоперского проекта в Марокко, на офшорные компании, директорами или бенефициарами которых являются лица, аффилированные с Александром Чистяковым. Схемы вывода средств, полученных мошенническим путем у г-жи Батуриной, вскрывшиеся благодаря «Панамскому архиву», станут дополнительным доказательством нашей правоты и позволят Высокому суду Лондона прийти к справедливому решению в кратчайшие сроки».

Помимо этого суд между структурами Батуриной и Чистякова уже проходил на Британских Виргинских островах (БВО). Он касался части инвестиций, переданных Батуриной структурам Чистякова в рамках все того же марокканского проекта, на сумму 4,5 млн. евро. Суд БВО обязал сторону Чистякова выплатить эту сумму, из-за отсутствия которой в отношении активов предпринимателя осуществляется процедура ликвидации.