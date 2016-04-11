Загреб, 11 апреля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Координационный комитет еврейских общин Хорватии подтвердил 11 апреля, что его представители будут бойкотировать официальную церемонию поминовения жертв Холокоста в знак протеста против бездействия властей в отношении волны неонацистских настроений в стране, сообщает Associated Press.

en.wikipedia.org Адольф Гитлер встречает вождя хорватских усташей Анте Павелича.1941

В Координационном комитете заявили, что его члены проведут собственную церемонию поминовения жертв нацизма — за неделю до официальной церемонии, на которой примут участие представители правительства.

Официальные лица комитета обвиняют правое правительство Хорватии в игнорировании волны антисемитизма, в том числе пронацистских речевок, которые скандировали футбольные болельщики на матче между Хорватией и Израилем, состоявшемся в марте.