Чебоксары, 11 апреля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Поднятая ИА REGNUM в январе тема оптимизации бюджетных расходов за счёт урезания средств на социальные программы получила продолжение в виде протеста прокуратуры Чувашии. Протест касается ежемесячных выплат работающих ветеранов труда республики, которых лишили данной льготы. Надзорное ведомство назвало незаконным и неконституционным разделение ветеранов труда на работающих и неработающих. Протест прокурора был рассмотрен на сессии Госсовета Чувашии, который «дополнительно изучит правоприменение» законодательства России по данному вопросу.

ИА REGNUM Ветераны

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Чувашия приняла изменения в законодательстве, введя принципы адресности и нуждаемости, в результате чего произошла оптимизация бюджетных расходов, но часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки. Урезание соцвыплат коснулось и работающих пенсионеров, имеющих звание ветеранов труда: в случае продолжения трудовой деятельности, с января 2016 года они перестали получать ежемесячные выплаты (1082 рубля в месяц). В регионе продолжают трудовую деятельность порядка 30 тыс. ветеранов труда ЧР.

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С этим решением не согласилась прокуратура Чувашии, направив протест от имени руководителя ведомства Сергея Легостаева. В документе отмечается, что «предоставление мер социальной защиты ветеранам труда в зависимости от прекращения ими трудовой деятельности незаконно». В документе поясняется, что установление критериев нуждаемости не означает, что субъект вправе устанавливать в качестве условия предоставления социальной поддержки прекращение ветеранами трудовой деятельности.

«Получение мер социальной поддержки гарантировано федеральным законом «О ветеранах» независимо ни от каких других обстоятельств, кроме наличия звания ветерана труда», — говорится в протесте прокурора. И подчёркивается, что «введение различий, не имеющих объективного и разумного оправдания, для лиц, принадлежащих к одной и той же категории», нарушает «конституционный принцип равенства». И приводится ряд судебных решений Верховного и Конституционного судов России по обозначенной тематике.

Помимо этого, прокурор обращает внимание на то, что условия предоставления мер социальной поддержки ветеранам ухудшены, что противоречит федеральному закону. «Совокупный объём финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены», — говорится в протесте.

«Правовое регулирование, установленное законом Чувашской Республики, фактически свидетельствует об отказе Чувашской Республики от исполнения своих обязательств в отношении части граждан, относящихся к одной и той же категории, не обеспечивает надлежащую реализацию ею закреплённых федеральным законодателем полномочий в сфере социальной поддержки ветеранов труда», — подчёркивается в протесте прокурора республики.

Протест был направлен в Госсовет Чувашии и обсуждён на сессии 7 апреля. «Как правило, соглашались с прокуратурой Чувашской Республики. В данном случае мы полагаем, что нужно время. Мы полагаем, что нужны судебные практики в свете последних решений федеральных органов власти, заявлений президента РФ Владимира Путина», — сказал глава комитета Госсовета по социальной политике и национальным вопросам Петр Краснов.

Данному комитету поручено совместно с Кабинетом министров Чувашии «дополнительно изучить правоприменение» законодательства РФ в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан «исходя из соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости». «И по его результатам рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года №43 «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда», — говорится в постановлении Госсовета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, меры социальной поддержки ветеранам труда определяются на уровне региональных законов и нормативно-правовых актов. В настоящее время право на звание «Ветерана труда Чувашской Республики» наступает после назначения пенсии и при наличии государственных наград, либо необходимого трудового стажа: для женщин он установлен на уровне 37,5 года, для мужчин — 42,5 года. Осенью 2015 года в Чувашии ужесточили критерии получения звания. Нововведения касаются географии работы: теперь 50% данного времени необходимо отработать на территории Чувашии.

Напомним, глава Чувашии Михаил Игнатьев объяснялся по поводу урезания соцвыплат до недавнего времени льготной категории граждан, в том числе не так давно массово получавших звание ветерана труда Чувашской Республики. Он подчёркивал, что принятие решений, не обеспеченных финансово, — популизм. В феврале этого года, говоря об отмене льгот, Игнатьев дал довольно пространные комментарии: «Касаясь льгот по ветеранам, по другим категориям жителей. Соответствующее решение мы принимали, когда другая ситуация была. Но позиция была обозначена на федеральном уровне — с точки зрения подходов защиты малообеспеченных семей, малоимущих семей расставить приоритеты. С точки зрения подхода принципа нуждаемости и принципа адресности. Мы сейчас по муниципалитетам ездили, везде и всюду эти вопросы задают».

По словам главы региона, «всего у нас 346 тыс. ветеранов, разных льготников получают почти 7,5 млрд рублей разных льгот, разных субсидий и субвенций». «Выплаты на проезд и оплату услуг ЖКХ получали 220 тыс. ветеранов, из них предварительно 15% льготников — «те пенсионеры, которые работают, и нормативная база изменилась не в пользу них — конечно, они возмущаются», — констатировал Михаил Игнатьев.

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Стоит также отметить, что Министерство труда и соцзащиты РФ подготовит методические рекомендации для регионов России по оценке критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, об этом 8 апреля заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

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