Степанакерт, 11 апреля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Переданные 10 апреля Азербайджаном тела погибших армянских военнослужащих были подвергнуты истязаниям и глумлению, отмечает Государственная комиссия Нагорно-Карабахской Республики по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших, которая распространила в этой связи заявление. В нём, в частности, говорится:

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«10 апреля с.г., в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, Государственная комиссия Нагорно-Карабахской Республики по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших при посредничестве Международного комитета Красного Креста и офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ осуществила близ населенного пункта Баш-Карвенд обмен телами погибших между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном. В ходе обмена карабахской стороне были переданы тела 18 военнослужащих Армии обороны НКР, погибших на передовой линии в результате широкомасштабной военной агрессии, осуществленной Азербайджаном с 2 по 5 апреля с.г.

Государственная комиссия Нагорно-Карабахской Республики по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших в присутствии сотрудников Международного комитета Красного Креста зафиксировала, что переданные азербайджанской стороной тела погибших были подвергнуты истязаниям и глумлению.

Данный поступок, будучи вопиющим проявлением антигуманизма, противоречит законам и обычаям войны и грубо попирает нормы международного гуманитарного права, в частности, требованиям 1-й Женевской конвенции 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, 3-й Женевской конвенции 1949 г. об обращении с военнопленными, а также 1-го дополнительного протокола 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Карабахская сторона будет добиваться того, чтобы подобное поведение азербайджанской стороны было подвергнуто строжайшему осуждению со стороны международного сообщества и специализированных структур, а виновные — понесли наказание», — говорится в заявлении.

10 апреля близ местечка Баш-Карвенд государственная комиссия Нагорно-Карабахской Республики по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших, в соответствии с договоренностью, достигнутой между НКР и Азербайджаном при посредничестве Международного комитета Красного Креста и офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, осуществила обмен телами погибших.

Пресс-секретарь Давид Бабаян сообщил, что армянской стороне были переданы тела 18 погибших. Председатель госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших НКР Виктор Кочарян проинформировал, что в ходе боев 2−5 апреля у армянской стороны было 19 пропавших без вести, 18 тел возвращены и уже опознаны родственниками: «У нас еще остается один пропавший без вести, и мы пытаемся найти его с помощью Красного Креста», — сказал Кочарян.

На днях азербайджанская сторона вернула Карабаху голову обезглавленного солдата. В своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь президента Карабаха Давид Бабаян написал, что азербайджанские солдаты и турецкие наемники глумились над отрубленной головой карабахского солдата езидо-курдского происхождения.

«Азербайджанские и турецкие садисты орали, что отрубленная голова — это месседж всему курдскому народу, который борется за свои права», — отметил Бабаян.