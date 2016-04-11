Волгоград, 11 апреля, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Аварийный дом №26А по улице Советской в Волгограде вот уже третий год ждёт ремонта. А пока местные власти разбираются в судах, жильцы дома, который является архитектурным наследием, всерьез опасаются за свою жизнь. Со своими чаяниями горожане обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ 11 апреля.

onf.ru Дом с обвалившимся балконами

«Полгода назад у нас обрушились балконы, образовалась сквозная дыра в стене. На протяжении нескольких лет не производится ремонт. Складывается такое ощущение, что муниципальным властям все равно и на состояние дома, и на жизни людей, которые могут пострадать от падения кирпичей или балконных плит», — сказала собственник помещения в доме №26А Светлана Соломцева.

Дом был признан аварийным еще в 2013 году постановлением заместителя главы администрации Волгограда и требовал проведения ремонтно-восстановительных работ за счет средств городского бюджета. По словам жильцов, тогда на собрании жильцы подписали сметы на эти работы на общую сумму более 12 млн рублей. Однако никаких работ так и не было произведено. Прокуратура провела свою проверку, и по суду было вынесено заключение о том, что по этому дому должны быть проведены не ремонтно-восстановительные работы, а реконструкция.

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Пока чиновники два года разбирались в тонкостях терминологии, в конце 2015 года уже другой заместитель главы администрации подписал новое постановление. Дому был вынесен новый приговор. В документе говорилось, что если собственники не выполнили реконструкцию здания самостоятельно, землю из-под дома необходимо изъять, жильцов расселить, а денег на ремонт не выделять.

Побывавшие на месте с инспекцией «фронтовики» убедились в плачевном состоянии здания — обрушившиеся балконы, трещины, осыпающаяся облицовка. Общественники убеждены, что этот дом необходимо сохранить.

«Он находится в самом сердце города. Здание входит в архитектурный ансамбль на улице Советской, дом действительно с историей. Насколько мне известно, его строительством в послевоенные годы занималась бригада Александры Черкасовой, именем которой было названо целое движение по всей стране», — отметил представитель ОНФ Сергей Коровин.

Добавим, что дом уже заявлен в программе капремонта на 2017 года, однако если процедура изъятия земель произойдет, то никакого капремонта жители не дождутся.