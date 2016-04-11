Таллин, 11 апреля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Дефицит торгового баланса Эстонии (превышение импорта над экспортом) в феврале 2016 года составил 140 млн евро, уменьшившись за год на 11 млн евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 апреля, сообщили в Департаменте статистики Эстонии.

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Так, экспорт товаров из Эстонии в текущих ценах составил 0,9 млрд евро евро, а импорт в Эстонию — примерно 1,1 млрд евро. По отношению к январю 2015 года выросли как объемы экспорта — на 7%, так и импорта — на 5%, а к январю 2016 года — на 11% и 8% соответственно.

В феврале из Эстонии экспортировали, в основном, электрическое оборудование, древесину и изделия из нее, а также различные промышленные изделия. В Эстонию импортировали электрооборудование, механические машины, сельскохозяйственную продукцию, продовольственные товары и транспортные средства.

Отмечается, что в экспорте Эстонии собственно произведенные в стране товары и продукция составили 70% — 30% пришлось на реэкспорт. Больше всего собственно эстонские товары экспортировались в Данию (94% от всего экспорта в страну) и Великобританию (89%) и меньше всего — в Россию (лишь 20% всего объема эстонского экспорта в эту страну).

В феврале главными странами-импортерами Эстонии стали Финляндия (13% всего импорта в страну), Германия (11%) и Латвия со Швецией (по 9%). Сообщается, что за год торговый оборот с Россией упал как в экспорте — на 12%, так и в импорте — на 26%. Объем экспорта Эстонии в Россию составил в феврале 45 млн евро, импорта — 54,1 млн евро. Главным торговым партнером Эстонии по-прежнему остаются страны-члены Евросоюза: на их долю приходится 83% всего внешнеторгового оборота, в том числе 57% — на страны еврозоны.