Москва, 11 апреля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Компания Tesla Motors собирается построить в России сеть станций подзарядки автомобилей с электроприводом, сообщает «Колеса.ру».

Дарья Антонова ИА REGNUM Подзарядка электромобиля

По планам Tesla Motors, компания должна в 2016 году открыть в России пять электрозаправочных станций в Московской, Ленинградской, Тверской, Псковской и Новгородской областях.

Стоит отметить, что такие станции компания хочет открыть в Болгарии, Польше, Турции и даже на Украине.

Tesla Motors 1 апреля 2016 года показала Model 3, свой новый электрокар, который будет серийно производиться с 2017 года. Компания официально заявляет, что на модель собрано уже 325 тысяч предварительных заказов. Стартовая стоимость электрокара Model 3 равна 35 тыс долларов.

Что же касается России, то за два первых месяца текущего года на российском авторынке было продано три автомобиля, а за прошлый год у нас реализовано 8 автомобилей марки Tesla.