Таллин, 11 апреля, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Благодаря благоприятной предпринимательской среде Эстония стала своеобразным «Панамским офшором». Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает эстонский портал Baltnews.ee со ссылкой на руководителя государственного Бюро по борьбе с отмыванием денег Айвара Пауля. В передаче общественно-правового телеканала страны ETV «Kahekone», он заявил, что «для своих налоговых мошенничеств скандинавские строительные компании используют, как правило, эстонские фирмы».

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По его словам, используя данные схемы, строительная компания Северной Европы обычно приобретает услугу у эстонской фирмы, созданной ими только для того, чтобы выводить деньги из своей компании. «Скорее всего, эти деньги идут на зарплаты в конвертах или таким образом бизнесмены забирают прибыль», — пояснил Пауль. В то же время, он заметил, что сами эстонские бизнесмены в Эстонии офшорами пользуются редко.

Пауль отметил, что мало найдется стран, где учредить фирму было бы легче, чем в Эстонии, а с учетом возможности ID-карты и недавно созданного э-резидентства, этот процесс стал еще проще. На прямо заданный вопрос, а может ли Эстония стать альтернативой панамским схемам после раскрытия и скандала с Mossack Fonseca, глава Бюро по борьбе с отмыванием денег ответил уверенно: «Да, может, но тут важно, чтобы государство и частный сектор тщательно взвешивали каждый свой шаг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандинавский банк Nordea, представительство которого в Эстонии называется одним из главных посредников местных фирм с панамской юридической фирмой Mossac Fonseca, отвергает все обвинения в незаконности своих действий. 3 апреля в мировые СМИ попало около 11,5 млн документов крупнейшей панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых содержатся данные о причастности ряда известных в мире лиц и членов их семей к финансовым махинациям, связанным с офшорными компаниями.

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