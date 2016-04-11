Минск, 11 апреля, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Новинка «АвтоВАЗа» — хэтчбек Lada XRay — скоро начнет продаваться в Белоруссии, сообщает «Дейли-Мотор».

lada-xray2.ru Lada XRay

По информации «Лада Клуба», первые Lada XRay уже поступили в дилерские центры «Лада» в белорусской столице.

Не исключено, что это выставочные экземпляры для проведения тест-драйвов потенциальными покупателями, однако известно, что «АвтоВАЗ» сейчас занимается оформлением всех разрешительных документов для старта продаж Lada XRay в Белоруссии.

Сообщается, что для белорусских покупателей будет доступна Lada XRay с 1,6-литровым мотором, работающим в комплексе с 5-диапазонной механической коробкой передач. Кроме того, автомобили могут быть оснащены системами климат-контроля и обогрева лобового стекла.

Цена, по которой Lada XRay будет предложена в Белоруссии, пока не разглашается, но очевидно, что на белорусском рынке Lada XRay будет бороться за покупателя с родственной по конструкции моделью Renault Sandero Stepway.

В России продажи Lada XRay стартовали 14 февраля 2016 года.