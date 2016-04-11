Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» вновь уступили «Бухаресту» из Румынии с разницей в один мяч — 28:29 — и покинули Лигу чемпионов. Ростовчанки вместе с наставником очень разочарованы результатом. Об этом на послематчевой пресс-конференции говорил наставник донского клуба Ян Лесли, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон» покинул Лигу чемпионов

«У нас были хорошие шансы попасть в финальную четверку и в самом четвертьфинале. Это была наша цель. Но мы проиграли две игры с разницей в один мяч. Не хочу обвинять девушек, они очень хотели победить. Как я говорил много раз, опыт нашей команды на этом уровне, но у нас не хватает опыта сражаться с лучшими командами». — отметил рулевой.

Его подопечные плохо начали матч, было большое отставание. Затем игра выровнялась, но девушки вновь запаниковали. Во втором тайме игра была чуть лучше.

«Девушки показали дух команды, они хотели победить. Но мы пропускали мячи и плохо их забрасывали. Конечно, это моя проблема. Вся ответственность на мне. Я пытаюсь заново собрать с духом всю команду. Это очень печально. Но мы должны учиться на своих ошибках и в следующем году будем стараться вновь попасть в Лигу чемпионов, сделать гораздо лучшую работу. До Нового года, а также в январе-феврале мы провели колоссальную работу, но матч с «Бухарестом» перечеркнул её», — сказал Ян Лесли.

Добавим, что с начала текущей недели команда вновь соберется на тренировочной базе и продолжит занятия. Упор будет сделан не только на окончание текущего сезона, но заложена база на будущий — сезон 2016/17.

Отметим, что ростовчанки — лидеры в российском чемпионате.

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