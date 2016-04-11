Берлин, 11 апреля, 2016, 07:52 — ИА Регнум. В Германии в 2015 году пропало без вести более 5,8 тыс. несовершеннолетних беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на данные МВД страны.

tumix.ru Сломанная кукла

По данным министерства, всего было зарегистрировано 8 тыс. 6 пропавших без вести несовершеннолетних, нашлись 2 тыс. 171 человек. Среди пропавших больше всего беженцев из Афганистана, Сирии, Эритреи, Марокко и Алжира, говорится в ответе МВД на запрос медиагруппы.

555 детей из почти 6 тыс. пропавших младше 14 лет. По данным Европола, представленным в марте 2016 года, всего в Европе за два года пропали без вести более 10 тысяч детей-мигрантов. Уточняется, что они прибыли в ЕС без сопровождения взрослых. Предполагается, что они могли стать жертвами преступных организаций, которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей и торговлей органами.

В 2015 году на территорию стран Евросоюза прибыли 1,8 млн мигрантов. Ранее между Турцией и Европейским союзом было заключено соглашение, по условиям которого все переселенцы, прибывшие в ЕС незаконно после 20 марта, будут возвращены в Турцию, если власти стран Евросоюза откажут им в предоставлении убежища.

В обмен на помощь в разрешении кризиса с беженцами Турции выделят €3 млрд, а также возобновят переговоры по принятию страны в число государств — членов ЕС.