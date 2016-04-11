Москва, 11 апреля, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») заявил о том, что если американский лидер Барак Обама действительно раскаивается из-за интервенции в Ливию, то должен отдать свою Нобелевскую премию мира ливийским детям.

hervekabla.com Церемония вручения Нобелевской премии мира Бараку Обаме

В своем микроблоге в Twitter написал: «Если Обама искренен в своем раскаянии и хочет искупить свою «ошибку», он должен отказаться от Нобелевской премии мира и отдать ее ливийским детям».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Барак Обама заявил в интервью телеканалу Fox News, что самой большой ошибкой за время его пребывания на посту президента стал провал вторжения в Ливию. Глава Белого дома отметил, что на тот момент считал вторжение в Ливию правильным шагом.

Американский лидер подчеркнул, что власти США не достаточно хорошо проработали кампании по свержению ливийского диктатора Муаммара Каддафи.