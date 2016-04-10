Москва, 10 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Материалы о тайных связях так называемых российских «оппозиционеров» с Британией и Америкой, существование которых так громко отрицает Алексей Навальный, до вооруженного переворота на Украине оставались секретными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Навальный

Сервера с информацией о секретной переписке Алексея Навального со своими западными кураторами были обнаружены бывшим главой Службы безопасности Бориса Березовского Сергеем Соколовым. Файлы содержали донесения агентов ЦРУ и MI6, секретной службы разведки Британии, сообщает новостной портал НьюИнформ.

По данным интернет-издания, в материалах переписки в хронологическом порядке расписаны шаги по манипулированию российской оппозицией Западом. Всем агентам, которые задействованы в тайных связях, были присвоены оригинальные псевдонимы. Так, Алексей Навальный для агентурной работы получил псевдоним Фридом. После этого Навальный дает согласие на конфиденциальное сотрудничество, которое подразумевает необходимость финансовой поддержки.

Действие это было необходимым в рамках проведения спецоперации «Дрожь» (Queke). Основной задачей, которую операция ставила перед оппозиционером, являлось изменение конституционного строя России. В документах агент Соломон, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер — мошенник, которым в 90-ых годах были украдены российские миллионы.

Операция «Дрожь», документы которой находились в строгой секретности, была разработана в США в 1986 году. Главная цель — подрыв политической системы Восточной Европы и СССР, а также изменение конституционного строя в этих странах. Внутри документа с грифом «совершенно секретно», подписанного Уильямом Кейси, который на тот момент являлся директором ЦРУ, четко и ясно прописаны задачи операции: установление контроля над денежными потоками, «выкачивание» активов из экономик развивающихся стран. Казалось бы, СССР разрушен и операцию должны были свернуть. Но полученные из секретных данных сведения указывают на то, что «Дрожь» активна.

Информацию о действиях Браудера в рамках операции «Дрожь» удалось обнаружить российскому сыщику Павлу Карпову. По информации, полученной им, уход от налогов и скупка акций, выполнявшиеся незаконно на российском рынке, были проведены под прикрытием фонда Браудера.

Первый контакт Уилла Принса-1 и Фридома, Браудера и Навального, произошел в 2006 году. Предложения Браудера молодому активному члену партии «Яблоко» Алексею Навальному действовать совместно в рамках корпоративного шантажа вызывают у юного оппозиционера сомнения. «Держать за яйца» ведущих российских экономических деятелей, сколотить капитал на будущей репутации — то, что было предложено Навальному в обмен на поддержку, если проблемы Браудера всплывут наружу, сообщает «НьюИнформ».

Национализм, который на тот момент прослеживался в действиях и убеждениях Навального, агент Уилл Принс-1 называет «неплохой инвестицией». Спустя полгода общения двух агентов, глава Hermitage Capital наконец добивается ожидаемого результата. Навальный дает согласие на сотрудничество. Стартом явились махинации с акциями банка ВТБ, информацией о которых была в полном распоряжении Браудера.

В ответ на посыпавшуюся череду инструкций о последующих действиях, российский оппозиционер намекает на начало финансирования его действий. С деньгами проблем не будет, обещает Браудер. «С вами свяжется господин по фамилии Ашурков», — сообщает Навальному агент Уилл Принс-1. После ареста Сергея Магницкого, который заметал дела о неуплате налогов компанией Hermitage Capital, на тот момент свернувшей дела на территории РФ, Браудером запускается кампания в защиту аудитора. В ноябре 2009 Сергей Магницкий умирает в больнице «Матросской тишины». Хотя огромное количество фактов указывает на то, что в смерти Магницкого интерес был только у Браудера, ему удается собрать достаточное количество информации, чтобы выдвинуть санкции лицам, которые, по мнению Браудера, замешаны в смерти аудитора. Информационную кампанию в России возглавляет Навальный.

Глава Hermitage Capital рекомендует российскому коллеге быть осторожнее с политической деятельностью. Называя шаг в политику «следующим этапом», Браудер советует Навальному избегать организации протестов, действовать только в рамках «освещения и наблюдения».

Вскоре у стен офиса Hermitage Capital появляются российские журналисты, визита которых никто не ожидал. По приказу главы компании, двери были заперты, а окна закрыты плотными жалюзи.

Так кто же такой Браудер? Человек, рисующий себе образ чуть ли не одного из основных борцов с коррупцией, или просто манипулятор, мошенник, действующий в личных интересах и укрывший в своем кармане налоги на полмиллиарда рублей? Лондон закрывает глаза на действия Браудера, нарушающие закон. Такой Браудер не выгоден Британии, а титул борца с коррупцией звучит уважительно.

Отметим, это далеко не первый случай, когда вскрываются связи между Алексеем Навальным и лицами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в России.

В марте текущего года в распоряжении LifeNews оказалось видео встречи бывшего чиновника Алексея Навального с несколькими специалистами по организации революций и свержению властей различных государств 15 марта в Москве, в отеле «Меркурий» на улице Бахрушина.

Большинство присутствовавших на «мероприятии» экспертов в среде международных дипломатов имеют прочную репутацию русофобов. Один из них, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт именуется не иначе как «кровавый швед» — именно он был спецпредставителем Евросоюза по бывшей Югославии и верховного представителя ООН в Боснии-Герцеговине. Политик известен тем, что поддержал натовские бомбардировки Югославии и ряд других боевых действий на Балканах, подчеркивается в репортаже LifeNews.

Кроме того, после событий Евромайдана Бильдт приехал в Киев, где открыто высказался за продолжение «реформ, которые стали возможны благодаря Майдану». Он заявил, что на площади в Киеве убивают людей, «требования которых были простыми и очевидными: демократия, реформы и европейское сотрудничество». Также политик заявил, что «Украина уже была на пути к более светлому будущему, но помешали этому угроза со стороны Москвы и шаткость Киева».

Ранее в ряде украинских СМИ была опубликована информация о том, что швед Карл Бильдт может возглавить Кабмин Украины в случае отставки премьера Арсения Яценюка. Однако позже политик опроверг заявления, что его кандидатура рассматривается на пост главы Правительства Украины. В результате обнародования WikiLeaks секретных дипломатических документов стало известно, что дипломаты США считали Бильдта «упрямым», «самоуверенным» и имеющим «ограниченные дипломатические способности».

Также в гости к Навальному приезжал болгарский политический аналитик — исследователь посткоммунистической ситуации в России Иван Крастев. Он известен высказыванием: «Я не знаю людей, которые хотят жить в России», а также мыслями о Майдане: «В Киеве появилась власть, которая бьёт, и на улицу вышло уже пятьсот тысяч человек».

Присутствовали на аудиенции у Навального и сторонница оппозиционных митингов в Москве Кармен Клаудин, директор программы «Большая Европа» Европейского совета по внешней политике Весела Чернева, топ-менеджер крупнейшей нефтегазовой компании Норвегии Statoil Вестгаард Гейр Игмар и другие. Всего группа состояла из 12 человек.

По данным LifeNews, гости вошли в фойе отеля в шесть вечера, где приезжих лично приветствовал Навальный и его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Далее посетители поднялись в номера отеля. Беседа велась в приёмной и в переговорной комнатах. Через полтора часа переговоров гости Навального покинули гостиницу.

По мнению LifeNews, усилия переговорщиков направлены на раскачивание политической ситуации и организации в России беспорядков по типу киевского майдана. В преддверии выборов в РФ активизировали свои усилия разного рода «доброжелатели», с которыми активно сотрудничает Алексей Навальный.