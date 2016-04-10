Степанакерт, 10 апреля, 2016, 16:29 — ИА Регнум.



mil.am Армянские солдаты

На северо-восточном участке государственной границы Армении и Азербайджана спала напряженность, заявила 10 апреля пресс-служба министерства обороны Армении.

Ведомство отмечает, что армянскими военными зафиксировано несколько выстрелов, а «на участке границы Армении с Нахичеваном стрельбы вовсе не зафиксировано».

При этом отмечается, что «передовые подразделения вооруженных сил Армении уверенно контролируют приграничную ситуацию», и «прибегают к ответным мерам при крайней необходимости», передает CA-News.

Ранее в Баку завили о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении и Нагорно-Карабахской республики. Так, Минобороны Азербайджана сообщило, что за сутки ВС Армении нарушили режим прекращения огня 125 раз.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась в ночь на 2 апреля. 5 апреля Баку и Степанакерт заявили о достижении соглашения о прекращении огня.