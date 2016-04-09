Санкт-Петербург, 9 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Датская компания Maersk, крупнейший оператор контейнерных перевозок в мире, считает коммерческую эксплуатацию Северного морского пути (СМП) возможной, но только в отдаленной перспективе. Сезонный фактор мешает северному маршруту стать конкурентоспособным, заявил генеральный директор российского представительства Maersk Том Хюльделунд на VII международном форуме «Северное измерение» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

W.M.Welch, U.S.Navy Суэцкий канал

С точки зрения контейнерных перевозок у арктической трассы есть мощный конкурент в виде Суэцкого канала, отметил он. «Если контейнерная индустрия будет рассматривать Севморпуть для доставки грузов, то понадобятся серьезные инвестиции в строительство судов ледового класса», — указал Хюльделунд. Одним из главных недостатков СМП, по словам представителя Мaersk, является сезонный характер перевозок. «Пока Севморпуть открыт для плавания всего лишь несколько месяцев в году, у него не будет сильного конкурентного преимущества», — заявил он. Как рассказал Хюльделунд, еще три года назад в Maersk рассматривали возможность сезонных перевозок по арктическому маршруту: «Это казалось нам интересным. Но сейчас вся картина изменилась, потому что изменились цены на нефть. Масштаб экономики стал другим». Тем не менее, многое может поменяться, добавил генеральный директор. «Поэтому нам надо следить за развитием ситуации: как быстро будет сокращаться площадь льда, что будет происходить с Суэцким каналом. Вопрос не снимается с повестки, но, возможно, теперь это более отдаленная перспектива», — заключил Хюльделунд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о том, что Северный морской путь необходимо сделать «круглогодичным и всесезонным». «Для этого у нас есть все технологические возможности», — подчеркнул Рогозин.

Напомним, что Северный морской путь (СМП) — это главная российская морская коммуникация в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км).