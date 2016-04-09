Вашингтон, 9 апреля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В ближайшие шесть лет министерству обороны США понадобится ещё 18 российских двигателей РД-180 для запуска своих военных спутников. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя главы Пентагона Роберта Уорка.

NASA РД-180

Уорк заявил, что США понадобится ещё как минимум шесть лет для того, чтобы создать собственный аналог российского РД-180. За этот период американским военным нужно иметь два гарантированных способа доставки объектов в космос. В связи с этим Пентагону приходится полагаться на российские РД-180.

Замминистра обороны заверил, что Пентагону нужно всего 18 РД-180 для запуска своих объектов на орбиту.

«Мы не видим выхода, как мы можем получить новый двигатель раньше, чем за шесть лет, и поэтому в этот переходный период мы совершенно уверены, что нам нужны РД-180. Не больше, чем 18, но такова наша позиция», — заявил Уорк.

Военно-воздушные силы США уже заключили два контракта на общую сумму почти $162 млн на разработку новых ракетных двигателей, которые должны заменить российские РД-180.

Американские политики, особенно республиканцы, давно выступают за избавление от зависимости американских запусков ракет от российских двигателей. Этот вопрос стал особенно актуальным два года назад после резкого обострения российско-американских отношений из-за Украины и Крыма.