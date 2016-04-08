Белград, 8 апреля, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Хорватия заблокировала обсуждение вопроса об открытии главы 23 переговорного досье по присоединению Сербии к Евросоюзу в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения. Об этом 8 апреля сообщила агентству «Танюг» руководитель сербской переговорной группы Таня Мишчевич.

politico.eu Флаги Сербии и Евросоюза

По её словам, представитель Хорватии в ходе заседания заявила, что «не имеет инструкций» для обсуждения данной темы, в связи с чем вопрос был снят с повестки. Ожидается, что тема Сербии будет вновь обсуждаться на следующей неделе, добавила Мишчевич.

О том, что Хорватия не даёт согласия на открытие для Сербии 23-й главы, которая касается вопросов верховенства закона, правосудия и основных прав человека, ранее на текущей неделе уже писала загребская газета Večernji List со ссылкой на источники в хорватском дипломатическом корпусе.

Как условия своего согласия на дальнейшие переговоры Загреб требует от Белграда гарантий представительства хорватского меньшинства в парламенте Сербии, полного сотрудничества с Гаагским трибуналом, а также отмены юрисдикции своего суда в преследовании военных преступлений по всей бывшей Югославии. Данные требования к Сербии уже неоднократно публично озвучивались министром иностранных и европейских дел Хорватии Миро Ковачем.

Решение об открытии глав в переговорах по присоединению страны к ЕС требует консенсуса стран-членов. Своё одобрение в отношении Сербии уже дали 27 государств Евросоюза, и окончательное решение вопроса, таким образом, зависит от согласия Загреба.

Источники в Европейской комиссии, на которые ссылается сербская телерадиокомпания РТС, констатировали, что ни одно из выдвигаемых Хорватией требований не имеет прямой связи с содержанием главы 23, и что, «безусловно, было бы не правильно блокировать Сербию в самом начале переговоров, которые ещё только должны привести к результатам в области верховенства закона».

Кроме этого, в Еврокомиссии отметили, что одиннадцать государств-членов ЕС имеют аналогичные законы об универсальной юрисдикции своих судов в отношении военных преступлений, поэтому нет никаких оснований требовать отмены соответствующего закона от Сербии.

Как передавало ИА REGNUM, руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями Сербии в декабре минувшего года. Консультации Белграда с Брюсселем были начаты с главы 32, касающейся вопросов финансового контроля, а также последней, 35-й главы, озаглавленной как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование отношений с Косово.

Тогда же премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что Белград рассчитывает полностью завершить свою работу по евроинтеграции до 2019 года, после чего останется дожидаться принятия окончательного решения ЕС о предоставлении Сербии полноправного членства.

Напомним, статус кандидата в члены ЕС Сербия получила в марте 2012 года. В рамках переговоров о присоединении республики к союзу должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза.