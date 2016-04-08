Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Рынок легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам марта сократился на 10% и составил 126 тысяч автомобилей (в феврале было продано 111 тыс. автомобилей, в январе 86 тыс. шт.), такие данные представила Ассоциация Европейского бизнеса.

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«В январе и феврале темпы падения были более высокими, потому как в 2015 году в эти месяцы дилеры выдавали машины, законтрактованные в период ажиотажа, когда обвалился курс рубля. Март уже был ближе к спросу, и, скорее всего, падение в 10% и отражает реальное изменение покупательской активности», — считает главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Сергей Баранов. В апреле динамика будет схожей, а в мае вполне вероятен и рост, прогнозирует эксперт, учитывая что год назад май был провальным. Но в общем и целом сейчас говорить о восстановлении рынка и тем более о росте спроса преждевременно.

О том, что показатели марта не стоит переоценивать считают и дилеры. На фоне и без того слабых результатов марта 2015 падение рынка на 10% нельзя назвать большим успехом. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM директор дилерского центра «Audi Центр Север», ГК «РОЛЬФ» Алексей Шапкин. «Сегодня мы можем говорить, что покупательская способность россиян снижается, и если в премиум-сегменте эта тенденция не столь очевидна, то в массовых брендах локомотивом продаж остаются доступные модели, на которые распространяется государственная программа льготного кредитования», — заявил он и отметил, что продажи консолидируются в основном в руках крупных дилеров.

Главным движущим фактором в развитии авторынка считают макроэкономические условия и господдержку. Так думают и аналитики АЕБ, и другие эксперты, но сваливать всё на глобальную экономику и воспринимать помощь правительства как панацею слишком опрометчиво, без конкретных мер самих участников рынка из ямы всё же не выбраться. «Итоги марта можно считать успешными, но что дальше? На дилеров надежды больше нет, они потеряли волю победе, и теперь тенденции формируют покупатели», — считает генеральный директор Университета продаж Виталий Новиков. По его словам, потребителю нужны продажи подержанных автомобилей, послегарантийный сервис, лизинг физическим лицам, но не все дилеры этим потребностям следуют.