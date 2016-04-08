Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Арктическим странам пора задуматься о создании Пан-Арктической зоны свободной торговли. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-председатель Арктического экономического совета (АЭС) и президент финской государственной судоходной компании Arctia Shipping Теро Ваурасте, выступая на VII международном форуме «Северное измерение» в Санкт-Петербурге."Пан-Арктическая зона свободной торговли объединила бы Россию, страны-члены ЕС — Финляндию, Швецию и Данию, а также Норвегию, Исландию, США и Канаду, — пояснил в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM Ваурасте. — Все эти страны очень разные, но при этом у них схожие потребности в том, что касается освоения арктических территорий». По словам Ваурасте, специфика региона требует от арктических стран интенсивного сотрудничества на трансграничном уровне, а также снижения торговых барьеров. «В нынешней ситуации это, конечно, перспектива на долгие годы, — уточняет он. — Тем не менее, говорить об этом нужно, чтобы люди уже сейчас задумывались о будущем развитии региона». Бизнес не знает границ, и для него не должно существовать ни барьеров, ни санкций, убежден вице-председатель АЭС.

Валентин Серов. Белое море. 1894

Напомним, что Арктический экономический совет был учрежден в сентябре 2014 года в качестве независимой организации деловых кругов арктических государств. В его состав входит по три представителя от государств-членов и постоянных участников Арктического совета. По данным МИД РФ, от России в АЭС участвуют представители Торгово-промышленной палаты, «Роснефти» и «Совкомфлота» на уровне вторых лиц. Отметим, что в Арктический совет входят восемь государств-постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2016 года в Санкт — Петербурге прошел VII Форум «Северное измерение». Целью форума является развитие взаимодействия представителей власти, бизнеса и гражданского общества на территории стран — участников Северного измерения. В этом году организаторы Форума — Деловой Совет Северного Измерения (ДССИ) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) — выбрали темой Арктику как территорию совместного развития. В ходе мероприятия участники обсудили новые вызовы и возможности развития Арктического региона. Северное измерение — совместная политика четырех равноправных партнеров: Европейского союза, Российской Федерации, Норвегии и Исландии. Политика была разработана в 1999 году и пролонгирована в 2006. Цель Северного измерения — поддержка стабильности, благосостояния и устойчивого развития в регионе посредством практического сотрудничества.