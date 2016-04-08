Краснодар, 8 апреля, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Старший помощник прокурора Западного округа города Краснодар 27-летний Кирилл Н. покончил с собой, предположительно, после того, как он был пойман на взятке в 700 тысяч рублей. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает LifeNews со ссылкой на источник в МВД региона.

urist-land.ru Взятка

Сообщается, помощник прокурора западного округа Краснодара Кирилл Н. сегодня утром покончил с собой в собственной квартире. В МВД считают, что причиной самоубийства стало получение взятки в размере 700 тысяч рублей, о которой узнали правоохранители.

Известно, что у покойного сотрудника прокуратуры не было жены и детей.

Также известно, что отец помощника прокурора, который сейчас находится на пенсии, работал заместителем прокурора Прикубанского округа Краснодара. А родной брат работает судьей в Горячеключёвском городском суде.