Москва, 8 апреля, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам общественных объединений Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился с письмом к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться с передачей земель РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева под жилищную застройку. Нилов убежден: изъятие опытных полей академии «вызовет прекращение функционирования старейших в России факультетов зоотехнии и биологии, агрономии и биотехнологии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Нилов отметил нарастающий общественный резонанс проблемы. Ранее с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились российские ученые, отметившие что «в зону отчуждения» вошли уникальные экспериментальные объекты: опытное поле с центром точного земледелия, где с 1912 аграрии проводят непрерывный эксперимент и Мичуринский сад — коллекционный участок плодово-ягодных культур площадью 20 га, аналогов которому в России больше нет. «В результате будет ликвидировано 20 участвующих в научном обеспечении импортозамещения на агропродовольственном рынке центров и лабораторий, сотрудники которых в 2015 году были удостоены премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники», — отмечено в письме.

Депутат подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует вмешательства на федеральном уровне. «Из комментариев представителей РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева и представителей экспертного сообщества можно сделать вывод об их намерении выражать протест и в дальнейшем, — пишет он. — Прошу Вашего вмешательства в целях защиты прав преподавателей и учащихся РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, а равно и всех граждан, во имя которых они трудятся».

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Напомним, по решению правительственной комиссии, часть земель Тимирязевки планируется передать застройщикам под возведение жилых объектов. По мнению чиновников, академия неэффективно использует земли, поэтому передача их девелоперам выглядит логичной.

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Ранее в защиту Тимирязевки уже выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия», российские ученые и бывшие представители министерства сельского хозяйства, а также защитники культурного наследия России из общественного объединения «Архнадзор» и студенты и преподаватели ВУЗа. Встреча последних с замглавы Минсехоза Джамбулатом Хаутовым закончилось обвинениями последнего в некомпетентности. В столице заявляют о подготовке к митингу.