Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Три советских самолета-штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной войны найдены на дне Черного моря специалистами петербургской инженерной компании «Фертоинг», которая ведет морские изыскания в Керченском проливе. Сведения о найденных самолетах уже переданы представителям Минобороны России, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе компании.

museum363vtap.su Штурмовик Ил-2

«Самолеты сохранились в удовлетворительном состоянии и лежат на глубине около десяти метров в районе Керченского пролива. В ближайшее время запланировано проведение операции по подъему самолетов», — отметили в пресс-службе. Операция будет организована с борта аварийно-спасательного судна «Спасатель Демидов» (ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»).

Извлеченные из воды штурмовики доставят в Геленджик, на временное хранение в местный военно-патриотический клуб «Подвиг». Возможно, впоследствии самолеты станут частью какой-либо музейной экспозиции. Если в кабинах боевых машин будут найдены останки экипажей, предстоит процедура их идентификации и захоронения.

Также необходимо будет выяснить обстоятельства гибели боевых машин. Как предполагают эксперты, найденные советские самолеты были сбиты немцами в 1943 году в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции.

Самолет Ил-2 — советский штурмовик времён Великой Отечественной войны, созданный под руководством Сергея Ильюшина. Самый массовый боевой самолёт в истории, было выпущено более 36 тысяч штук.