Иваново, 8 апреля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Все дольщики Ивановской ДСК получат квартиры. Об этом заявил губернатор Ивановской области Павел Коньков на встрече с участниками долевого строительства 8 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Глава региона встретился с четырьмя представителями дольщиков ДСК (дочки СУ-155) и ответил на их вопросы. Павел Коньков напомнил, что если первоначально в график достройки домов попали всего два объекта в Ивановской области, но сейчас этот список расширен до пяти домов. Литеры 5 и 6 в микрорайоне «Рождественский» планируется ввести в эксплуатацию в апреле и июне текущего года, литер 17.2 в микрорайоне «Московский» — также в апреле, литер 1 корпус Б в микрорайоне «Сухово-Дерябихский» достроят к октябрю, а дом 38 по улице Рабфаковская областного центра достроят к январю 2017 года.

До 1 мая банк-санатор «Российский капитал» подготовит «дорожную карту», которая определит сроки завершения строительства всех жилых домов в Иванове. Согласно планам, строительство всех объектов ГК «СУ-155» в Ивановском регионе должно быть завершено до конца 2018 года.

Кроме того, сообщил Павел Коньков, благодаря дополнительно найденным источникам финансирования Ивановская ДСК в начале апреля приступила к строительству еще четырех литеров в микрорайоне «Рождественский». «Речь идет об объектах, находящихся на нулевом цикле, — литерах 2, 3, 4 и 7», — уточнил он.

Павел Коньков отметил, что сейчас важнейшей задачей является обеспечение бесперебойной работы Ивановской ДСК. «Нужно не просто обеспечить ее соответствующим объемом заказов, но и урегулировать вопросы задолженности компании перед ресурсоснабжающими организациями. Этими проблемами региональное правительство занимается ежедневно, в ручном режиме», — сказал глава региона.

Он поручил зампреду правительства Владимиру Шарыпову контролировать ход работ на новых объектах в микрорайоне «Рождественский». «Сводки о ходе строительства жду еженедельно. Также необходимо эту информацию доводить до участников долевого строительства», — добавил Павел Коньков.

Кроме того, при участии администрации города Иваново в микрорайоне «Рожественский» будет строиться инженерная инфраструктура. «Работы стартуют в начале строительного сезона», — сообщил первый заместитель председателя правительства области Владимир Шарыпов.

Павел Коньков также призвал участников встречи и всех дольщиков опираться на официальную информацию и не поддаваться на провокации. «Решение о достройке домов принято и будет реализовано. Пути назад нет. Правительство области предпринимает все меры для того, чтобы все дольщики получили свое жилье», — подытожил он.