Симферополь, 8 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Заниматься исполнением федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя будет АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой», в штат которой войдёт около 170 человек — бывшие сотрудники государственных и бизнес-структур разных уровней. При этом дирекции предстоит ликвидировать отставание в графике реализации ФЦП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Морское побережье

«Дирекция создана с целью эффективного использования бюджетных средств, проведения проверки инвестиционных проектов на эффективность, подготовки и реализации механизма мониторинга всех мероприятий и программ в соответствии с теми планами и графиками, которые имеются по объектам и мероприятиям, организации и проведения проверки и независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий. Также подготовка и осуществление закупок государственных и муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий. Надеюсь на то, что эта структура, которая постоянно будет находиться здесь, должна «руками и ногами» проводить все документы от стадии создания до стадии реализации соответствующих контрактов и их исполнения», — сказал министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в Крыму во время совещания по вопросам эффективности реализации федеральной целевой программы.

По словам министра, штат дирекции ещё укомплектовывается. «Это самостоятельная структура. Люди берутся из всех источников. То есть эти люди работали в структурах федерации, в структурах субъектов, это люди бизнеса», — пояснил Улюкаев.

По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, 170 человек — это «достаточные силы, чтобы задачу выполнить в срок». При этом Аксёнов подчеркнул, что на совещании стороны договорились об изменении «части процедур» реализации ФЦП. «Изменена будет часть процедур. Пожалуй, за последние три недели сделано больше, чем за два года. Уроки и выводы сделали, работу над ошибками провели, это касается и региональных и федеральных чиновников — здесь ответственность одинаковая. Сформированы рабочие группы по всем объектам, все необходимые процедуры правительством и Госдумой за три недели приняты», — заявил глава республики после совещания.

При этом он сообщил, что до конца года республика освоит 30 млрд рублей при строительстве 300 объектов программы. «До вторника уточняем регламенты прохождения согласования документов, Дмитрию Николаевичу Козаку кладём на стол и до конца года берём на себя обязательства по освоению 30 млрд рублей на 300 объектов. При этом освоение подразумевает качество выполнения работ в нужные сроки и по приемлемым ценам», — пообещал Сергей Аксёнов.

К концу мая предстоит ликвидировать отставание по 189 объектам ФЦП, возникшее из-за задержек финансирования и сложностей с подготовкой документов по ним. «Мы наметили меры и способы добиться того, чтобы к концу мая это отставание ликвидировать полностью. Речь о 159 объектах Республики Крым и 30 объектах Севастополя», — сообщил после совещания Алексей Улюкаев.

Также он проинформировал, что есть и другая проблема — необходимо уже сейчас начать подготовительные работы по корректировке бюджета к 2018 году.

«Нам надо таким образом подготовить все инвестиционные пакеты, чтобы федеральную целевую программу скорректировать и чтобы своевременно были доведены лимиты до всех исполнителей», — уточнил Улюкаев.

Также министр сообщил, что работы на 23 млрд рублей перенесены с 2016 года на 2017 год и далее, но подчеркнул, что «дальнейших межбюджетных движений не будет».

«С этим у нас проблемы решены», — отметил Улюкаев.

Он подчеркнул, что сейчас задача властей — это «контрактация и работа по графику 2016 года». «У нас были приняты решения о переносе значительных сумм на 2017 и последующие годы. Это коснулось 23 млрд рублей, вот с учётом этого решения больше никаких движений не будет», — заявил журналистам в Симферополе глава минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

В ходе совещания по вопросам эффективности реализации ФЦП он отметил, что освоение средств федеральной целевой программы находится на уровне 24%. «В прошлом году у нас объем финансирования был обозначен в размере 107,3 млрд рублей, при этом 95,7 млрд рублей из федерального бюджета, 11,6 млрд рублей — внебюджетные источники», — рассказал министр.

По его словам, за счет средств федерального бюджета кассовый расход был «практически 100%», на уровне 94,3 млрд рублей. Из внебюджетных источников поступило 704 млн рублей. «Освоение 22,6 млрд рублей в основном на первом этапе — это проектно-изыскательские работы, в гораздо меньшем объеме — строительно-монтажные», — цитирует Улюкаева ИА «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Крыму на совещании по вопросам эффективности реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что проблемы реализации ФЦП — в низком уровне подготовки конкурсной документации, заключении контрактов, договоров, соглашений о предоставлении бюджетных средств.