Таллин, 8 апреля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Созданное в Эстонии общественное движение «Сделаем!» (Teeme Ara) смогло за девять лет из инициативы неравнодушных частных лиц вырасти в общемировую экологическую организацию, пропагандирующую идеи улучшения окружающей человека среды. Организация представлена и в России. ИА REGNUM обратилось к координатору проектов Teeme Ara на русском языке Татьяне Лавровой с просьбой рассказать о том, как частная инициатива жителей Эстонии стала популярным мировым трендом.

teemeara.ee Активисты движения «Сделаем»! на субботнике

Опишите кратко вашу организацию Teeme Ara — история создания, цели, самые яркие этапы развития. Был ли у вас зарубежный прообраз вашего движения?

История возникновения «Сделаем!» началась в 2007 году, когда группе неравнодушных жителей Эстонии пришла в голову идея очистить Эстонию от несанкционированных свалок. По данным Центра управления государственными лесами (RMK), в 2007 году на природе было раскидано около 10 000 тонн мусора, что по объему для наглядности можно сравнить с двумя гостиницами «Олимпия» в центре Таллина. Единомышленникам надоело мириться с ситуацией, они стали искать решение, и предприниматель и триатлонист Райнер Нылвак, известный также активной деятельностью в Фонде природы Эстонии, произнес свою знаменитую уже на весь мир фразу: «Очистим Эстонию от мусора за один день! Сделаем!». У нас не было прообраза, потому что никто до нас в целом мире не делал ничего подобного.

Под названием или даже девизом «Сделаем!» сегодня действуют десятки команд по всему миру. Для международной деятельности зарегистрирован фонд Let’s Do It! В Эстонии же День полезных дел «Сделаем!» или Teeme Аra talgupаev, начатый нашей организацией, с 2010 года является уже проектом Фонда природы Эстонии.

Расскажите об акции «Сделаем!» подробнее…

Идея сделать страну чистой всего за один день казалась одновременно и манящей, и отталкивающей. Энтузиасты перебороли страх и далее все время держались за слово «Как?» — как собрать команду, как заручиться поддержкой СМИ, как привлечь волонтеров, как справиться с логистикой и так далее. Приходилось быть очень гибким и творческим, а также отчаянно верить, что страна не без добрых людей. Я подключилась к движению «Сделаем! 2008» в самом начале осенью 2007 года — меня пригласили отвечать за коммуникацию на русском языке.

Всеэстонская уборка состоялась 3 мая 2008 года. 50 000 человек (около 4% всего населения страны) вышли в тот субботний день на уборку и всего за пять часов страна преобразилась. Стоит отметить, что крупногабаритный и опасный мусор был вывезен ранее силами армии, которую тоже удалось подключить к кампании.

Ставка при подготовке уборки была сделана на партнеров и специалистов. Мы привлекли около 500 партнеров, которые посчитали делом чести предоставить свои ресурсы. Разработкой кампании занимались профессионалы, которых мы также сумели привлечь как волонтеров. Так, главный архитектор программы Skype Ахти Хейнла бесплатно разработал электронную мусорную карту для выявления мусорных куч и их описания (размер, тип и тому подобное), что легло в основу предварительного картографирования и организации волонтеров.

Как решался финансовый вопрос акции «Сделаем! 2008»?

Государство согласилось выделить деньги на утилизацию собранного мусора — 500 тысяч евро и предварительно провело конкурс среди фирм, которые потом эти деньги получили. Вся самая масштабная в истории страны рекламная кампания «Сделаем! 2008» обошлась в «0» крон. Было и множество других чудес. Если бы все, что было тогда организовано и проведено, выполнялось за деньги, бюджет был бы равен не 500 тысячам евро, а 25,5 млн евро, но таких денег просто неоткуда было взять. Вопрос стоял остро: или делаем вместе бесплатно, или живем в грязи дальше.

Как сейчас, спустя восемь лет, воспринимается та акция?

Люди смогли организоваться и сплотиться ради общей красивой мечты — для меня этот факт стал неиссякаемым источником вдохновения и веры в человечество! То, во что превратилось «Сделаем!» сегодня, кажется невероятным. Тому масштабному субботнику удалось массово возродить в людях желание действовать, участвовать, заботиться. Гражданское и не зарегистрированное движение «Сделаем!» участвовало в продвижении таких различных общественных инициатив, как, например, «Продуктовый банк» (сбор и раздача продовольствия малоимущим — прим. ИА REGNUM ), в 2009 году провело всеэстонский «мозговой штурм» на тему общественных инициатив, а с 2010 года в Эстонии ежегодно проходит День полезных дел «Сделаем!». Это мероприятие иного формата — каждый сам решает, какое полезное дело стоит выполнить в первую субботу последнего месяца весны и приглашает всех желающих к нему присоединиться.

Связана ли акция «Сделаем» только с уборкой мусора?

Уборка мусора — это малая часть возможных добрых дел. Люди строят, сносят, сажают, помогают нуждающимся, благоустраивают и т.д. Так, например, в нынешнем году все желающие могут соорудить рядом с местами для купания стенд с веревкой, спасательным кругом и памяткой — инвентарь выдается бесплатно благодаря финансовой помощи Министерства финансов. Организаторы полезных дел получают и стартовые наборы от спонсоров, содержащие мешки для мусора, перчатки, средства для оказания первой помощи и тому подобное.

Каким образом координируется связь между активистами и участниками акций?

Сайт www.teemeara.ee/ru (русская версия) — это посредник между активными организаторами толок (субботников) и участниками. С каждым годом сторонников такого формата становится все больше, так в прошлом году было выполнено 1808 полезных дел силами 47 136 человек, или 3,6% населения. В этом году День полезных дел «Сделаем!» состоится 7 мая.

Как ваша инициатива приобрела международные масштабы?

После «Сделаем! 2008» мы сняли и выложили в интернет два видео на русском и английском языках о том, как мы подготовили и провели кампанию по уборке. Письма со всего мира с дополнительными вопросами и словами восхищения привели к тому, что образовалось международное движение под названием Let’s Do it! (по-русски «Сделаем!»). Сегодня оно объединяет уже более 14 млн человек в 112 странах, включая Россию и Индию. Наша ближайшая цель: всемирная однодневная уборка в 150 странах 8 сентября 2018 года.

Наша амбициозная цель — преодоление 5% барьера участников всемирной акции от общего числа жителей Земли. На данный момент рекордсменом «Сделаем!» является не Эстония, а Словения. Там на уборки под девизом «Сделаем!» вышло более 13% населения, и сейчас эта страна считается одной из наиболее прогрессивных в плане осведомленности населения об управлении отходами и возможностей для сортировки и переработки отходов.

Как государственные структуры отреагировали на вашу инициативу? Изменилось ли это отношение с течением времени?

В Эстонии поначалу госструктуры отреагировали скептически, но по мере приближения 3 мая 2008 года отношения становились все лучше и лучше. Сложности были, но мы сумели их преодолеть. Сейчас у нас очень хорошие отношения с самоуправлениями и госаппаратом в целом.

Как удалось привлечь к проекту представителей бизнес сообщества и некоммерческие организации?

Путем переговоров. Мы с самого начала старались задействовать личные связи и хотели, чтобы идея передавалась от сердца к сердцу. Мы всех вовлекали, мы были одной большой командой. Все было максимально прозрачно и понятно. Мы делились мечтой и находили отклик.

Были ли попытки «политически возглавить» ваше движение со стороны партий Эстонии?

Были попытки пропиарить определенную партию или направление, но нам удалось их пресечь за счет прозрачности и максимальной доступности, подлинной близости к народу. Некоторые представители власти в 2007 и 2008 годах переживали, что «Сделаем!» — это новая партия, которая хочет «пропиариться» на мусоре, а потом отбить их электорат. Но когда они поняли, что нам это не нужно, мы стали союзниками.

Были ли обвинения в нецелевом использовании средств движения, коррупции, выполнении политзаказа? Как удалось предотвратить их?

Да. Напомню, что государство выделило на утилизацию собранного 3 мая 2008 года мусора в тогда еще кронах 7 млн крон. Эти деньги были распределены между тремя фирмами, одна из которых не выполнила взятых на себя обязательств. К сожалению, дело тянулось не один год, мусор продолжал накапливаться на арендованном фирмой полигоне. Нас обвиняли в том, что весь скопившийся там мусор — это мусор «Сделаем! 2008» и тому подобное. На самом деле, изначально эта фирма должна была утилизировать одну тысячу тонн из 10 тысяч, а остальной мусор на полигоне под городом Тарту имел другое происхождение. Сейчас вопрос о судьбе этого мусора уже решен, но та история стала большим уроком для всех нас. К сожалению, подготовиться к таким ситуациям заранее крайне сложно.

Занимаетесь ли вы активной политикой?

Политикой мы не занимаемся, нет. Мы занимаемся объединением, созиданием, благоустройством; мы вдохновляем, побуждаем, призываем и помогаем. Наверное, это нельзя назвать политической деятельностью. Мы не являемся партией и не планируем ею становиться.