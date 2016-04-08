Москва, 8 апреля, 2016, 16:10 — ИА Регнум. О роли прекрасного пола в современном кино расскажут на Международном кинофестивале «8 женщин». Смотр открылся 8 апреля в Центральном доме журналиста в Москве. Как сообщает пресс-служба фестиваля, целью проекта стало привлечение внимание общественности к творчеству женщин-режиссеров и проблемам женского кино.

Цитата из к/ф «8 женщин». реж Франсуа Озон. 2001. Франция, Италия Женщины в кинематографе

«На постсоветском пространстве не было фестиваля, который бы рассказывал о творчестве женщин в кинематографе. Сегодня в киноиндустрию пришло очень много представительниц прекрасного пола, это не только актрисы, но и операторы, и режиссёры. Женщины заняли те профессии, которые традиционно были мужскими», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM продюсер фестиваля Игорь Степанов, — «Мы решили привлечь внимание к проблемам женщин в кино. Мы составили 8 программ, в которые вошли лучшие документальные, анимационные, игровые фильмы современности».

В фестивале примут участие проекты из России, Норвегии, Дании, Франции, Израиля, Турции, США и других стран. Зрители увидят комедию «Норвег» Алены Званцовой с Евгением Мироновым и Северией Янушаускайте, драму «Чайки» Эллы Манжеевой, получившей приз «За лучший дебют» на фестивале Кинотавр, драму «Пионеры-герои» — режиссерский дебют в большом кино актрисы Натальи Кудряшовой, мультфильм «Кукушка» Дины Великовской и другие.

Цитата из к/ф «Пионеры-герои». реж Наталья Кудряшова. 2015. Россия Аллея славы

«На тему того, есть ли понятие «женское кино», сегодня ведётся спор. Задача фестиваля — подчеркнуть, что отдельно женского кино не существует, оно такое же по качеству, как и кино режиссёров — мужчин. Женщины-режиссёры занимают сегодня достойное место в кинематографе и снимают прекрасные, полноценные фильмы», — комментирует продюсер.

В конкурсную программу фестиваля вошли 8 полнометражных, 8 короткометражных игровых, 8 документальных и 8 анимационных фильмов, созданных женщинами-режиссёрами в 2014 — 2015 годах.

«Фестиваль строится вокруг цифры 8: 8 дней, 8 программ… Дело в том, что обычно мы делаем его 8 марта, привязываемся к Женскому празднику. К тому же, название смотра повторяет знаменитый французско-итальянский фильм Франсуа Озона «8 женщин». В этом году мы тоже заявляли о старте 8 марта, но из-за отсутствия финансирования начало пришлось перенести на месяц», — рассказывает Степанов.

По окончании киносмотра победители получат награды в 8 номинациях — призы в виде восьми золотых роз специально для фестиваля изготовил Зураб Церетели.

В рамках фестиваля также пройдёт Международная конференция «Гендерные сюжеты в культуре и СМИ на постсоветском пространстве. Гендерная цензура как элемент культуры. Преодоление сексизма. Гендер и Интернет». В мероприятии примут участие женщины-кинематографисты и представители творческой интеллигенции России, стран СНГ, Израиля и Монголии. «Наш проект не развлекательный, а скорее социальный. В рамках конференции мы будем говорить о проблемах женщин, таких как неравенство, миграция (сейчас очень много беженок), женской работорговле и других», — сообщил Степанов.

Фестиваль «8 женщин» продлится в Москве до 15 апреля.